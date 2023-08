Agosto Lilás – “Uma vida sem violência é um direito das mulheres”

O seminário “Uma vida sem violência é um direito das mulheres” está programado para quinta-feira, dia 03 de agosto, a partir das 14h, no plenário da câmara de vereadores de Santo Ângelo. Especialistas na área participam como painelistas: Luciana Meirelles, Elaine Maria da Silva e Rita Gattiboni, sob a mediação de Simone Vargas Lunkes.

O seminário “Uma vida sem violência é um direito das mulheres” faz parte da campanha Agosto Lilás, instituída através da Lei 14.448/22, que busca a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e também abordará os 17 anos da Lei Maria da Penha.

A iniciativa ganha o apoio do poder legislativo de Santo Ângelo, através da Procuradoria da Mulher e o seminário é aberto a participação da comunidade.

Além disso, faz parte de uma capacitação profissional para os servidores da rede de atendimento à mulher. Pois esse tipo de encontro é percebido como fundamental para qualificar as pessoas que estão na linha de frente desse trabalho.

O 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2022, consolida os dados do setor de segurança pública do Brasil em 2021. Foram registradas 230.861 agressões por violência doméstica, 597.623 ameaças e 619.353 chamadas ao 190. Foram registrados 1.341 casos de feminicídio, 66.020 estupros, 4.922 casos de assédio e 19.209 de importunação sexual. Pela primeira vez, foram registrados 27.722 casos de perseguição ou stalking, e 8.390 casos de violência psicológica contra as mulheres.

Nesse sentido, o evento tem o objetivo de chamar atenção da sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão e transmitindo informações para a conscientização.

Por outro lado, também é uma ferramenta para formação das agentes que atuam na linha de frente nessa demanda, a ideia é que o setor público de segurança também oferte um atendimento, cada vez mais humanizado.