Curso de educação física da URI realiza doação solidária para a Central do Bem

Em um gesto de solidariedade e empatia, o curso de Educação Física da URI Santo Ângelo realizou uma significativa doação de produtos de higiene, limpeza e vestuário para a Central do Bem, órgão da prefeitura local.

A ação foi coordenada pela professora Cinara Valency Enéas Murmann e envolveu a participação ativa dos acadêmicos do 3º semestre do curso.

A entrega dos donativos incluiu uma vasta gama de itens essenciais, que foram cuidadosamente adquiridos pelos estudantes através de uma rifa e patrocínios.

Entre os produtos de higiene doados estavam 30 unidades de desodorante, 20 unidades de sabonete, 10 pacotes de pasta de dente com 6 unidades cada, 10 unidades de shampoo de 1 litro, 3 pacotes de fraldas, 20 pacotes de absorventes e 3 fardos de papel higiênico.

Além disso, foram entregues 31 unidades de água sanitária de 5 litros, 17 pacotes de sabão em pote de 1,5 kg, 15 vassouras, 15 rodos e 20 kits de esponjas.

Os donativos também incluíram roupas, toalhas de banho e de rosto, cobertores de solteiro, colchas de casal, lençóis, travesseiros e calçados, demonstrando a amplitude e a diversidade das doações realizadas.

A iniciativa surgiu em um momento crítico, em virtude da situação de calamidade provocada pelas chuvas intensas que atingiram o Estado.

Originalmente, os acadêmicos haviam planejado a realização de uma Rua de Lazer, evento que seria financiado com os valores arrecadados. No entanto, diante da emergência climática, decidiram redirecionar os recursos para ajudar os atingidos pelas enchentes. A decisão contou com o apoio e a concordância dos patrocinadores, que se mostraram solidários à causa.

A professora Cinara Valency Enés Murmann destacou a importância da ação: “Nossos alunos demonstraram um grande senso de responsabilidade social e empatia. A decisão de cancelar a Rua de Lazer e destinar os recursos para ajudar as vítimas das enchentes foi unânime e reflete o compromisso do nosso curso com a comunidade.”

A Central do Bem, que recebeu os donativos, é um órgão da prefeitura dedicado a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social. A doação do curso de Educação Física da URI Santo Ângelo chega em um momento crucial, proporcionando alívio e suporte às pessoas afetadas pelas enchentes.

Essa ação solidária não apenas reforça o papel da universidade como agente transformador na sociedade, mas também inspira outros a seguirem o exemplo de generosidade e compromisso social demonstrado pelos acadêmicos e seus patrocinadores.