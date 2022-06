A cosmetologia que se aprende aqui

Universitários do IFFar formulam produtos cosméticos como prática da disciplina de cosmetologia ministrada no terceiro semestre do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. Na última semana esta atividade permitiu a fixação das teorias ministradas pela Professora Raynna Marchioro, que orientou as alunas no laboratório de química da instituição sob a supervisão do técnico em química Julhierme

Foram formulados sabonetes utilizando óleos vegetais, sabonetes esfoliantes, aromatizadores de ambientes com dissipação por varetas (três fragrâncias diferentes), aromatizador sólido (bolinhas perfumadas), escalda-pés com óleos essenciais de junípero e capim-limão (produto utilizado para relaxamento dos pés), creme hidratante utilizando manteiga de karité como princípio ativo e um creme hidratante drenante, que pode ser utilizado nas práticas de drenagem linfática corporal ou simplesmente como hidratante corporal.

A cosmetologia estuda os cosméticos, desde a concepção de conceitos até a aplicação de produto elaborados, envolve o conhecimento dos tipos de matérias-primas utilizadas em sua elaboração, os melhores métodos de produção, critérios de segurança e qualidade, finalidades e resultados esperados, entre outros estudos e conhecimentos.

O aprendizado está inserido no Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do IFFAR – Instituto Federal Farroupilha, campus de Santo Ângelo. Conforme relataram as alunas os estudos e práticas nesta área do conhecimento serão aprofundados no próximo semestre (Cosmetologia II). No entanto, a prática exercida neste primeiro contato com a disciplina já motivou a realização de experimentos e perfumou os corredores do IFFar.