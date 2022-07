Colégio Tiradentes de Santo Ângelo lança livro com crônicas escritas pelos alunos

Foi lançado o livro “Crônicas da Caserna: Um Olhar Reflexivo dos Alunos do Colégio Tiradentes”. A obra foi produzida pelos estudantes do terceiro ano do Colégio Tiradentes de Santo Ângelo e na noite de quinta-feira, dia 14 de julho, foi realizado um ato de lançamento com palestra e distribuição dos exemplares

O livro é composto por uma coletânea de crônicas produzidas pelos estudantes, sob supervisão e organização dos professores de Português Jeferson Peres e Leandro Figueiredo, tendo ilustrações, também produzidas pelos discentes, coordenadas pela professora de Artes Aldanir Koglin.

“Entre altos e baixos conseguimos desenvolver o nosso trabalho de forma proveitosa. Plantamos uma sementinha e estamos colhendo o fruto. Lembro quando falei aos alunos que nosso trabalho sairia da sala de aula, de alguma forma. Claro que não imaginava tamanha proporção. Estamos aqui não para o encerramento de um trabalho, mas, sim, para dar continuidade a um projeto ainda maior. Nossa atividade em sala de aula, aliada aos esforços das pessoas que acreditaram que era possível, materializou-se nessa maravilhosa e excepcional obra literária”, relatou o professor Jeferson Peres.

Durante sua fala o comandante do Liceu Militar, Major Régis Girardon Copetti, destacou a importância do trabalho coletivo para a comunidade escolar como um todo, também ressaltou que a obra escrita pelos alunos é a primeira produzida por alunos da rede de colégios Tiradentes da Brigada Militar, tudo isso foi possível graças a disciplina dos discentes, pois a disciplina supera o talento e com a prática diária torna-se um hábito.

Mais que uma noite de autógrafos, o evento transformou-se em uma celebração da escrita e da leitura que além de demonstrar o resultado do ensino de excelência ofertado pelo Colégio Tiradentes de Santo Ângelo também contou com a brilhante palestra ministrada pela Prof. Dinalva Agissé Souza.