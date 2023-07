Documentário resgata a história de 110 anos da Sicredi

Sicredi União – Rio Grande do Sul e Espírito Santo – celebra 110 anos e lança o documentário de resgate histórico: “As memórias do cooperativismo”. Na noite de quinta-feira, dia 06, recepcionou lideranças de toda a região Noroeste e Missões no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson (Parque da Fenasoja), ocasião em que diretores e presidentes falaram sobre os valores que fizeram a cooperativa alcançar a marca de 110 anos, estar presente em 39 municípios gaúchos e 22 capixabas, administrar R$ 5,4 milhões em ativos (dados de 2022), possuir um patrimônio de R$ 675,8 milhões e saltar de 32 associados em 1905, para mais de 200 mil no ano de 2023.

A narrativa do documentário foi construída com a história de pessoas (famílias) que usam o sistema do Sicredi para alavancar seus negócios, objetivos e alcançar sonhos. Nesta narrativa a voz dos associados é a voz do próprio Sicredi, afinal, o sistema cooperativo só pode ser construído com a associação das pessoas.

A ideia e mensagem da necessidade de união para vencer e prosperar prevaleceu neste encontro, tanto no sentido direto da administração da cooperativa, que no ano de 2010 passou pela unificação das cooperativas – sicredi Missões, Serro Azul e Grande Santa Rosa – constituindo a Sicredi União RS, quanto da população local que almejam crescer e prosperar. Essa mensagem está resumida na frase e na imagem que compõe a sobrecapa do jornal de hoje. “Sua história conta a nossa”.

A noite também foi de homenagens, o município de Entre-Ijuís é o mais antigo a participar, de modo ininterrupto, do principal programa de educação liderado pelo Sicredi chamado “União Faz a Vida”, diante desta participação, José Paulo Meneghini recebeu uma réplica do monumento símbolo do programa. Além disso, a Câmara de Vereadores de Santa Rosa, representada pelo Presidente e Vereador, Cláudio Schmidt, entregou uma placa em homenagem ao Sicredi, pelos 110 anos.

O presidente do Clube Gaúcho de Santo Ângelo, Luiz Alberto Voese, entregou uma camiseta do departamento de Futebol do Clube com o número 110 e a logo do Sicredi estampada, pois a cooperativa é um dos patrocinadores dos campeonatos de futebol desenvolvidos por este clube em Santo Ângelo. Outra homenagem foi da Icatu Seguros, Lucio Tiago Brandão Silveira, entregou uma placa de homenagem aos 100 anos para a cooperativa.

Foi servido um jantar aos convidados e a noite animada por música ao vivo, inclusive do músico, Érlon Péricles e banda. Na entrada e recepção, além das decorações alusivas aos 110 anos, foi formado um túnel com a linha do tempo de 110 anos da Sicredi.

Participaram deste evento lideranças de toda a região, prefeitos, presidentes de entidades representativas, empresários, imprensa e demais convidados. O presidente da Sicredi União RS/ES Sidnei Strejevitch, o presidente do conselho de administração Fernando Dall’Agnese, além de gerentes e colaboradores da cooperativa.