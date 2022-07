Quando menino se encantou pelo som do piano e agora encanta com recitais em todo Brasil

O pianista Ervino Rieger cumpre agenda de recitais nos meses de julho e agosto com apresentações nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. O talento deste jovem pianista ultrapassa fronteiras e concretiza um sonho planejado desde muito jovem, quando já demonstrava o gosto pelo piano clássico e as músicas eruditas.

Ervino Rieger Duarte nasceu em Cruz Alta e desde os sete anos de idade iniciou a busca pelo seu sonho, o primeiro passo foi o ingresso no Conservatório Profissionalizante Santa Cecília de Cruz Alta. Aquela criança era encantada pela possibilidade de usar os dedos para reproduzir sons através das teclas do piano.

Na sua adolescência, morando em Santo Ângelo, planejava sua carreira e já declarava o desejo de fazer a faculdade de música. Seu primeiro recital de piano solo foi em 2014 no Auditório do Colégio Teresa Verzeri. O primeiro grande desafio foi participar do concurso Internacional de Piano Souza Lima, aos 16 anos de idade.

Com 15 anos já perseguia a ideia de interpretar os clássicos com perfeição e percebia que tinha um longo caminho para trilhar até chegar a meta de possuir uma agenda de shows como a anunciada recentemente no ano de 2022.

Ervino Rieger trabalhou para alcançar o seu objetivo graduou-se em piano com Ney Fialkow pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou como solista ao lado de regentes como Ligia Amadio, Martín Garcia, Diego Pacheco e Silvio Viegas, nas orquestras Filarmônica de Montevidéu, Orquestra GRU Sinfônica e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA).

Conquistou premiações importantes, entre eles o concurso internacional Festival del Golfo, na Itália, os concursos de jovens solistas da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e da Orquestra GRU-Sinfônica, nos concursos online WPTA de Portugal e SINOS/FIMUCA. Atualmente, faz aulas com o pianista Eduardo Monteiro (USP).

Em agosto de 2022, inicia mais um grande desafio ao participar do programa de Master of Music no New England Conservatory de Boston (EUA), sob orientação de Pavel Nersessian (RUS) e Alessio Bax (ITA).