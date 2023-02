Oficina de teatro com Mário de Ballentti

Uma Oficina de Teatro de Bonecos com o diretor e bonequeiro de Porto Alegre Mário de Ballentti será realizado em Santo Ângelo de 08 a 12 fevereiro. Será no Centro Municipal de Cultura e faz parte das comemorações de 37 anos do Grupo de Teatro a Turma do Dionísio

“Espantosas Criaturas” da Turma do Dionísio proporcionará apresentações de teatro em cinco cidades do RS. Conta com recursos da Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura. A Oficina conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte de Santo Ângelo.

Além disso, realiza uma oficina com Mário de Ballentti, quando serão abordados temas como a construção, manipulação e dramaturgia para teatro de bonecos, além de evidenciar a sensibilização para o teatro de animação.

A oficina é uma atividade gratuita, destinada a pessoas interessadas e com idade acima de 16 anos. A inscrição deve ser feita com antecedência pelo telefone (55) 9 9969-1959 ou pelo e-mail – teatro@aturmadodionisio.com.br.

Unindo arte, conhecimento e sustentabilidade, o objetivo da Turma do Dionísio é ampliar o acesso do público a manifestações artístico-culturais, por meio de atividades inovadoras.