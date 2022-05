Lançamento do Canto Missioneiro será neste domingo

Uma grande programação no Centro Histórico de Santo Ângelo marcará neste domingo, 15, o lançamento da 13ª edição do Canto Missioneiro da Música Nativa e o 12º Canto Piá. Serão realizadas apresentações musicais, mateada, gincana cultural e feira de economia solidária.

A programação será aberta às 17 horas, com apresentação do pajador Valter Portalete seguida de show com Jorge Guedes e Família. Às 20 horas será gravado o programa “De Campo e Alma”, da Band-RS, com apresentações da Família München, Jorge Guedes e Família e Fábio de Oliveira e Grupo de Campo e Alma.

Paralelamente, a Zona de Inovação, Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (ZISSAN) estará realizando uma feira na Praça Pinheiro Machado em parceria com o coletivo A Gente Kombina.

O CTG Tio Bilia está promovendo a sua 25ª Gincana Cultural e Social e realizará atividades no Centro Histórico no domingo, 15. Neste ano, a promoção tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e o Canto Missioneiro é o tema, dentro da iniciativa de aproximar o festival da comunidade.

A Gincana Cultural será realizada até o dia 14 de agosto. No dia 22 de maio, com início às 8h30min, será realizada no CTG Tio Bilia a primeira atividade presencial da gincana, com entrega das atividades prévias para as equipes.

O secretário municipal de Cultura, Marco André München, observa que a 13ª edição do Canto Missioneiro já recebeu mais de 140 inscrições. As inscrições estão disponíveis no Facebook e no Instagram do Canto Missioneiro, com o regulamento e ficha de inscrição. O prazo para inscrição se encerra no dia 19 de junho.

O 13º Canto Missioneiro da Música Nativa conta com Financiamento do Pró-Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Pró-Cultura RS LIC. A promoção é da Prefeitura de Santo Ângelo, com produção executiva da MK Produções Culturais e Danna Produção e Eventos.