Santo Ângelo segue na bandeira laranja – Risco médio

No modelo de distanciamento controlado o município de Santo Ângelo está mapeado na região R11 e na semana compreendida entre os dias 1º a 7 de junho segue na faixa laranja. Esta é quarta rodada do Distanciamento Controlado, implementado no dia 10 de maio. O estudo detectou que a maioria das regiões segue com risco médio (laranja).

O levantamento divulgado em âmbito municipal indica que Santo Ângelo tem 35 casos ativos da Covid-19. Com números computados desde 25 de abril, o município alcança 71 casos de infectados pelo novo Coronavírus, no entanto, 32 pacientes já estão recuperados da doença.

Este número é composto tanto pelo diagnóstico feito com os testes rápidos, quanto com os casos confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN). A soma é de 71 casos.

Dos 71 casos confirmados quatro pessoas morreram, 32 estão recuperados e existem 35 casos estão ativos. Sendo 32 pacientes em tratamento domiciliar e três internados no Hospital Santo Ângelo e Hospital da Unimed, estando dois na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Além disso, 12 suspeitos com exames coletados, aguardam resultado do laboratório do Estado.

De acordo com o presidente da ACISA, Felipe Fontana, “nos últimos tempos muitas notícias falsas estão circulando pelas redes e se alastram rapidamente. Gostaríamos de destacar que os empresários Santo-angelenses seguem com as portas abertas e tomando todas as medidas necessárias de prevenção e cuidados com o Covid-19”. Completou Felipe Fontana.

A cada semana, as bandeiras serão atualizadas pelo Governo do Estado para cada região separadamente. Confira informações no mapa – https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br.