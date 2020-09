O Chefe do Estado-Maior da 3ª Região Militar Visita o 1º Batalhão de Comunicações

O 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com) recebeu a Visita de Orientação Técnica do Chefe do Estado-Maior da 3ª Região Militar (3ª RM), Coronel de Comunicações Valmor Dornelles Junior. A visita do Chefe do Estado-Maior da 3ª Região Militar teve como objetivo principal avaliar o desenvolvimento de atividades relacionadas à 3ª RM.

O Chefe do Estado Maior da 3ª RM transmitiu orientações aos militares mais antigos acerca dos cuidados com a Administração Militar, visitando também as instalações: do Posto Médico de Guarnição de Santo Ângelo (PMeGuSA), do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 03/002), do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados, da Seção de Inativos e Pensionistas, da Companhia de Comunicações Nodal, do Setor de Aprovisionamento e do Pelotão Curumim, entre outras. Em todas as atividades foram respeitadas as medidas preventivas referentes ao Combate à pandemia de COVID-19.