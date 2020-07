Sem voos de passageiros, mas o transporte aéreo de cargas aumentou em Santo Ângelo

As viagens realizadas pela Azul Linhas Aéreas entre Porto Alegre e Santo Ângelo estão canceladas desde o dia 23 de março e a operação do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju está restrita aos voos particulares, fretados ou aeronaves utilizadas na pulverização de lavouras.

A mudança na rotina do aeroporto está em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as medidas de afastamento social. No mês de março estimava-se que o retorno seria em julho, no entanto, o cenário continua indefinido e não há previsão de data para o a retomada dos voos. O Gestor de Base e representante da Azul em Santo Ângelo Leandro Loppe também alerta aos usuários regionais dos voos que a tendência de retomada também depende do aumento das reservas.

AUMENTO NA DEMANDA PELO TRANSPORTE AÉREO

Por outro lado, a base da Azul Cargo Express em Santo Ângelo teve aumentou da demanda de transporte devido a mudança de hábito da população no momento de pandemia. Uma das molas propulsoras do transporte de cargas foi o crescimento do e-commerce regional.

O gestor de Base, Leandro Loppe, estima um crescimento do e-commerce na casa de 35% e fala das vantagens de usar o transporte aéreo ao afirmar que este tipo de serviço se tornou uma via rápida e menos onerosa para os usuários dos sistemas de vendas pela internet, fato que potencializou as vendas dos comerciantes regionais.

A base da Azul Cargas de Santo Ângelo está com viagens diárias de segunda a sábado via terrestre até Porto Alegre e expandiu a área de atuação que agora abrange 50 municípios.

Loppe argumenta que, embora as mercadorias sejam diariamente transportadas até a Capital por via terrestre, a partir dali a entrega segue de avião para todos os estados Brasileiros. O gestor também explica que a empresa mantém uma rede de entrega e tanto busca a mercadoria no endereço do remetente, quanto entrega para o destinatário.

Reportagem e edição | Marcos Demeneghi