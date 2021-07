Santa Rosa, São Borja e Erechim estão entre as oito novas conexões com voos regulares à Porto Alegre

O início das operações da Azul que conectarão a capital gaúcha Porto Alegre às cidades de Canela, Vacaria, São Borja, Erechim, Bagé, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Alegrete já tem data marcada: daqui a um mês, em 1° de agosto.

Com as cidades que serão conectadas à malha da Azul, o Rio Grande do Sul passará a ter 15 destinos servidos pela companhia, número recorde e sem precedentes na história do estado há pelo menos 60 anos. Todos os voos terão ligação com a capital Porto Alegre e serão cumpridos com as aeronaves Cessna Grand Caravan, de nove assentos, da Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul. A inclusão das novas operações fará com que a Azul tenha, em média, 54 decolagens diárias a partir do estado, sendo 12 delas realizadas pela Azul Conecta.

Canela contará com um voo diário para Porto Alegre, enquanto Erechim, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Bagé e São Borja receberão quatro operações semanais. Neste início das ligações com a capital gaúcha, Vacaria e Alegrete – que substituirá as operações inicialmente anunciadas para Santana do Livramento – terão a opção do modal aéreo três vezes por semana.

Para oficializar e celebrar a expansão da operação no interior do Rio Grande do Sul, o presidente da Azul, John Rodgerson, esteve, quinta-feira, dia 01, com representantes da bancada do estado e do governo federal em Brasília.