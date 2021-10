Eduardo Leite reforça o convite para o Papa visitar as Missões

Papa Francisco recebeu na última quinta-feira, dia 28, uma carta do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que reforça o convite para que esta autoridade da Igreja Católica venha ao estado para acompanhar as comemorações dos 400 anos da Chegada dos Jesuítas ao Território do Rio Grande do Sul, no ano de 2026.

O carta foi expedida em 18 de outubro e entregue na última quarta-feira, dia 27, para o jornalista gaúcho, Jackson Erpen. Ele trabalha na redação de língua portuguesa pertencente a rede de notícias do Vaticano e encaminhou a carta ao papa.

A carta do governador reforça o convite já realizado pela AMM – Associação dos Municípios das Missões realizada no ano de 2020. O convite também se justifica pelo fato do Papa ser de origem Argentina e também um Jesuíta. Inclusive, é a primeira vez na história, que um religioso nascido na América e pertencente à Companhia de Jesus ocupa o principal posto da Igreja Católica.

O Jornalista Jackson, encarregado de encaminhar a carta, protagonizou um ato inusitado há cerca de cinco meses, quando o Papa visitou o Palazzo Pio, edifício onde estão as 40 redações linguísticas do Vatican News e o L’Osservatore Romano. Nesta visita, Papa Francisco quebrou o protocolo de visitação, quando o jornalista acenou com a cuia e o papa veio ao encontro para saborear um chimarrão gaúcho.

Por fim, o jornalista explica que “em função do G20 aqui em Roma, na sexta-feira, dia 29, o Papa recebeu o Biden e o presidente da Coreia. Então tem muita visita de Chefes de Estado, ou seja, mantém o pessoal do protocolo e da Secretaria bastante ocupados”. Diante deste contexto, o jornalista não precisou se o papa já tomou conhecimento da correspondência.