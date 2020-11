Estágio no Ministério Público do Trabalho

Terminam nesta quinta-feira (26/11) as inscrições para a seleção pública de estágio do Ministério Público do Trabalho (MPT) para estudantes de cursos de Administração e Direito com o primeiro ano concluído. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link http://prt4.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios.

Os aprovados no processo farão parte de cadastro de reserva (CR) para os cursos de Direito (Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo,) e Administração (Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo). A habilitação será feita mediante provas objetiva e subjetiva no ambiente virtual do MPT (plataforma Moodle), previstas para 2/12.

O contrato de estágio no MPT tem duração máxima de dois anos, com jornada de quatro horas diárias (20 horas semanais). A bolsa é de R$ 850 mensais, com direito a auxílio transporte de R$ 7 por dia estagiado. Este último valor não é pago atualmente, devido ao trabalho remoto, adotado para todos os estagiários da instituição, por conta da pandemia do novo coronavírus.