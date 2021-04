Músicos santo-angelenses propõem reflexão no domingo de páscoa

A mensagem de amor e esperança veio em áudio visual, no qual Jennifer e Jonas interpretam a canção ‘The Prayer’

Dois interpretes santo-angelenses, Jennifer Scheffer e Jonas Demeneghi lançam durante a páscoa uma versão da música ‘The Prayer’, canção que ficou mundialmente conhecida na voz de Celine Dion e Andrea Bocelli. Com o título em português ‘A Prece’, conta também com a contribuição vocal de Carlinhos P.O. Box (ex-vocalista da banda P.O. BOX da música Papo de jacaré).



A iniciativa partiu de Jennifer e o audiovisual postado no domingo de páscoa veio acompanhado da seguinte legenda “hoje é um dia de reflexão… então convidei meus amigos músicos para passarmos uma mensagem de amor e esperança”, manifestou a cantora ao falar do trabalho que está impulsionando a mensagem da música nas redes sociais.

A gravação foi inspirada na versão editada para o espetáculo Amare, realizado em Santo Ângelo, no ano de 2014 quando foi interpreta em frente à Catedral Angelopolitana. A música pode ser acessada no canal da @jennifercantora e foi arranjada por Jonas Demeneghi, que também faz o piano e orquestra. Conta com Samuka Sampaio na Bateria, Naldinho Peixoto no Baixo, Olemir Cândido no Violão e Foka no Sax.

O cover foi gravado, mixado e masterizado por Olemir Cândido e a edição de vídeo feita por Olemix Audio Design. The Prayer (a canção original) foi escrita por David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa e Tony Renis. O grupo celta irlandês Celtic Woman performou esta canção no espetáculo A New Journey, de 2007.

A música também foi trilha sonora do longa Quest for Camelot, a canção ganhou o Golden Globe de “Melhor Canção Original”. Para conhecer a canção acesse o canal do Youtube @jennifercantora