Basta deixar um livro na estante e levar outro, simples assim!

A ‘Estante Cultural’ da agência de Viagens Binho & Sola está disponível para qualquer pessoa que queira sugestões de livros para leitura. A ideia foi recentemente colocada em prática, valoriza obras literárias que já foram lidas e podem enriquecer o conhecimento de mais pessoas ao serem compartilhados.

A estante está logo na entrada da agência de viagens. “Foram obras adquiridas ao longo dos anos, livros lidos e aprovados, mas que agora podem servir para outras pessoas. Porque deixar estes livros empoeirados na estante?”. Questiona Solange Christnann ao falar da iniciativa que tem a proposta de promover a troca de obras literárias.

Participar deste movimento cultural é muito simples, basta visitar a agência de Turismo Binho & Sola que está localizada na Rua Marques de Tamandaré, em frente ao complexo comercial Algodoeira, deixar um livro da sua biblioteca e levar outro da estante cultural.

Binho & Sola viagens atua desde o ano de 1984 em Santo Ângelo com agenciamento de viagens internacionais e nacionais. Leva grupos de adolescentes para Disneylândia, mas também agencia viagens com destinos dentro e fora do Brasil, ou seja, te leva para qualquer lugar do mundo.

Por que contratar uma agência de viagens?

Aproveitamos a iniciativa da estante cultural para aprender mais sobre o agenciamento de viagens. Solange garante que contratar uma agência confiável é uma opção inteligente e até mais econômica. Argumenta que as decisões mais assertivas tomadas pela agência estão alicerçadas em 37 anos de atuação.

“Adquirimos muita experiência com nossas viagens e o cliente não paga mais por isso” brinca ao falar dos incontáveis destinos visitados, são diferentes lugares do mundo e cada um com suas particularidades. Solange afirma que sua expertise ajuda até economizar alguns dólares.

Aconselha uma analise bem detalhada do roteiro da viagem pretendida. Lembra que existem fatores fundamentais que devem ser considerados, como as condições climáticas do lugar, as dificuldades da língua e até mesmo a expertise para resolver os imprevistos que surgem na viagem.

“Nos já aprendemos que uma boa experiência de viagem depende de uma série de detalhes, desde as questões envolvendo o deslocamento e escalas de voos, a estação do ano e as características climáticas do lugar. Ainda é muito importante analisar o custo benefício do hotel, estilo das acomodações, onde ele está localizado, os acessos às linhas de metrô, entre outros fatores…”

Solange argumenta que muitos viajantes procuram pacotes vendidos pela internet e até podem encontrar promoções atraentes, mas que no final das contas, encarecem a viagem, tendo em vista custos não divulgados. Ela também esclarece que nestes 37 anos de viagens conhece a receita para minimizar os transtornos e proporcionar uma boa viagem para os agenciados.