Bancários se mobilizam para defender os Bancos Públicos

O Sindicato dos Bancários de Santo Ângelo retoma a campanha contra a privatização dos bancos públicos. Faixas foram colocadas nas proximidades da agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal com a frase “A Caixa é do povo! Não a privatização”; Os representantes dos bancários percebem um momento de ataques aos bancos públicos. No entanto, compreendem que estas instituições são uma das principais ferramentas de desenvolvimento social em momentos de crise, como o da pandemia por exemplo.

No caso da Caixa os bancários defendem que a instituição cumpre funções importantes como financiar o saneamento básico, habitação e atuou de modo muito incisivo na aplicação de políticas públicas como os auxílios emergenciais.

Além disso, os contratos que financiam o saneamento básico em Santo Ângelo são outros exemplos de como um banco público pode auxiliar no desenvolvimento das cidades e regiões.

Para os bancários, existe uma ideia e pressão política para “vender estas instituições em fatias”. Conforme argumentaram integrantes do sindicato, existe uma forte narrativa social para desqualificar as instituições públicas. A campanha quer sensibilizar e alertar a sociedade para evitar a privatização, pois exemplos efetivos destas tentativas ocorrem no Rio Grande do Sul com a votação da PEC que permite vender o Banrisul sem consultar o povo em plebiscito.

A economista Regina Coeli Moreira Camargos argumenta que o Banco Público pode alavancar a população, pois o crédito é a alavanca da economia, e pergunta: Quem pode fazer isso numa economia igual a nossa?

A diretora executiva, titular da Secretaria Geral do Sindicato, Cristiane Martins disse que “o sindicato tem um histórico de lutas contra as privatizações e como percebemos novamente um movimento para reacender estas discussões, iniciamos a campanha para deixarmos claro que os bancários e seus sindicatos lutarão contra as tentativas dos governos de fatiar ou privatizar empresas públicas!” conclui Cristiane.