Será neste sábado o primeiro dos quatro passeios do “Trem da História”

Locomotiva fabricada no ano de 1950 movida a vapor chega a Santo Ângelo para os passeios do projeto ‘Trem das Missões’. A composição que já está estacionada na Estação Ferroviária do Bairro São Pedro possui 12 carros de época e as viagens conduzidas pela Maria Fumaça Mallet 204 serão no sábado, dia 23, domingo, dia 24 e posteriormente, dias 30 e 31 de outubro.

As viagens tendem a resgatar a história e a cultura relacionada à época em que a ferrovia promoveu o desenvolvimento da região Missioneira. Este veículo foi restaurado pela ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e os passeios regionais são realizados por meio de uma parceria entre Ministério Púbico Federal, Secretaria de Cultura dos Municípios de Ijuí, Catuípe, Santo Ângelo, Rumo Logística e ABPF.

A implantação dos ramais ferroviários nesta região na primeira metade da década de 1920, foi decisiva para a expansão econômica e demográfica de Santo Ângelo e demais municípios vizinhos, pois o trem se tornou a principal meio de transporte de mercadorias e passageiros. O projeto “Trem das Missões” proporciona que a população viaje, mediante aquisição de ingressos, por 110 quilômetros da malha ferroviária que liga os municípios de Santo Ângelo, Catuípe e Ijuí.

A locomotiva

A Locomotiva Articulada Mallet traz o sobrenome do seu criador, Anatole Mallet. A unidade utilizada nos passeios missioneiros foi fabricada nos Estados Unidos pela Baldwin Locomotive Works em 1950, por encomenda da Estrada de Ferro Teresa Cristina. Este veículo ferroviário foi usado até o ano de 1976, ou seja, 24 anos no transporte de carvão mineral entre as Minas de Lauro Muller ao porto de Imbituba, ainda operou dois anos em manobras em estações.

A restauração da locomotiva que está em Santo Ângelo e efetiva os passeios neste final de semana, foi iniciada pela ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária no ano de 1980. Voltou aos trilhos no ano de 2017 para realizar passeios culturais e promover o resgate da história das ferrovias e locomotivas em todo o Sul do Brasil.

Este modelo de locomotiva foi introduzido na Europa em 1903. Nos Estados Unidos teve grande aceitação, a 1ª Mallet americana foi uma construída pela América Locomotive Railroad. Um dos motivos de seu uso era para reduzir o numero de funcionários que operavam as locomotivas tradicionais, pois era uma locomotiva desenvolvida com 4 cilindros, isto seja, duas locomotivas em uma só. Era um corpo cilíndrico rígido, sobre um conjunto de dois truques que se articulam nas curvas mais fechadas das ferrovias, diminuindo assim o atrito das rodas com os trilhos.

Entre os 12 vagões que compõe a formação disponível destacam-se os mais antigos, dois carros de fabricação belga construídos em 1928, onde originalmente eram “carros dormitórios” e na década de oitenta foram transformados em carro passageiro no projeto da Rede Ferroviária Federal S/C “PRESERVE” que na época atendia a passeios no estilo dos atuais.

Da serie Marumbi, está disponível o carro passageiro PC – 63, um famoso veiculo que circulava no Trem Gralha Azul que operava o trem de passageiro entre Curitiba e Paranaguá. Mais tarde este carro vez parte da composição que realiza os passeio turísticos de Curitiba a Morretes.

Um dos mais interessantes é o carro passageiro PC – 59, de aço, que pertencia ao Trem Farroupilha, construído nas oficinas de Rio Grande/RS, na década de quarenta, é uma copia fiel dos primeiros carros em aço, comprados pela Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em 1929, da americana2 Pullman Standard Car.

Passeios

STO ÂNGELO –> IJUÍ – Partida: Estação Ferroviária de Santo Ângelo: 8h30min. Chegada prevista: Estação Ferroviária de Ijuí: 13h.

IJUÍ –> STO ÂNGELO – Partida: Estação Ferroviária de Ijuí: 14h30min. -Chegada: Estação Ferroviária de Santo Ângelo: previsão 18h30min.

Além de adquirir os ingressos na estação e no site www.passeiosdetrem.com.br os interessados podem procurar reservas junto as agências de turismo: Caminho das Missões (55) 98405-8528 e Tekoha (55) 99632-2145 || Mais formações (47) 99860600

Datas

23/10/2021 (sábado)

24/10/2021 (domingo)

30/10/2021 (sábado)

31/10/2021 (domingo)