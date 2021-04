A Sede da ASLE já está edificada, faltam ainda, obras para garantir a segurança do patrimônio

A sede Academia Santo-Angelense de Letras está praticamente pronta, considerada uma obra pública, será parte integrante do Centro Municipal de Cultura

A nova sede da ASLE – Academia Santo-Angelense de Letras já está edificada e o acabamento praticamente pronto. Esta é uma obra pública que fará parte do complexo do Centro Municipal de Cultura, foi executada pela administração municipal, mas conquistada pela liderança dos membros da entidade. A ASLE existe desde o ano de 1993.

O atual presidente da entidade, Renato Schorr, está satisfeito com o andamento da obra e explica que a finalização depende apenas da infraestrutura de segurança, como grades e outros dispositivos que permitirão assegurar o resguardo do patrimônio. Disse ainda que será assinado um documento em que a Administração Municipal fará a cedência da edificação para a Associação por meio de comodato.

A ASLE conta com 35 cadeiras ocupadas por escritores de Santo Ângelo e de Entre-Ijuís e neste espaço pretende realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias, eventos literários e manter a exposição e arquivo do acervo de livros editadas ao longo destes anos.

Os escritores também elaboraram um projeto cultural e conquistaram recursos para aquisição do mobiliário que permitirá dar as funcionalidade ao ambiente, inclusive, foram adquiridos os climatizadores e demais itens necessários para o acabamento final do projeto.

O marco de início das obras está associado ao dia 8 de janeiro de 2020, quando os escritores da academia realizaram a implantação da pedra fundamental. Naquela data foi concretada, junto ao alicerce da futura sede, a “cápsula do tempo”, ou seja, uma urna contendo textos de escritores e poetas membros acrescida de uma mensagem do prefeito da cidade, Jacques Barbosa, fotografias históricas e um livro que conta fatos dos 25 anos da ASLE.

O acesso à sede será pela Rua Florêncio de Abreu e o estilo arquitetônico segue o mesmo padrão do Centro Municipal de Cultura, com tijolos a vista.

Os Recursos

Além de R$ 11 mil captados por meio de um projeto cultural, que permitiu a compra do mobiliário, a obra conta com recursos oriundos de uma emenda parlamentar do deputado federal, Darcísio Perondi. O valor é de R$ 278 mil e na época foi intermediada pelo atual vereador, Osvaldir Ribeiro de Souza. O processo licitatório e a cedência do espaço foi formalizada na administração do ex-prefeito Luiz Valdir Andres, e naquele período, Edna Lautert ocupava a presidência da ASLE.