Revitalização do asfalto das rótulas

O Governo Municipal de Santo Ângelo, atendendo reivindicações da comunidade, está promovendo a recuperação de rótulas localizadas em cruzamentos essenciais da cidade.

O trabalho foi realizado nas rótulas da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Tiradentes e da Avenida Brasil com a Getúlio Vargas, onde foi realizado uma fresagem, que é a remoção de pavimentos antes da execução de um novo revestimento do asfalto.

A recuperação já havia sido feita no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Sete de Setembro.

As melhorias promovidas nas rótulas integram o trabalho de recuperação e pavimentação asfáltica que está sendo realizado pelo Governo Municipal. Já são mais de 300 quadras pavimentadas em três anos de gestão.