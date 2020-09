O projeto de implantação de pomares para o estimulo de produção de frutas em Santo Ângelo foi pensado pela equipe do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar do município, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Em um primeiro momento a proposta foi apresentada às 100 famílias que integram o Programa Socioassistencial executado no município pela Emater/RS-Ascar, sob coordenação da extensionista social Thaís Trindade de Ávila. Entre as famílias que recebem assistência técnica e social por meio do programa está a do casal Luiz e Leonilda Ebone, e do filho Marlon, da comunidade Ressaca Buriti. Na propriedade dos Ebone está sendo implantado um pomar com o propósito de obter frutas durante todo o ano.

Os próximos passos, de acordo com Thaís, é o envolvimento de outras famílias em oficinas de processamento de frutas, realização de dia de campo sobre segurança e soberania alimentar, em momento oportuno, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, assim como assessoramento na gestão de recursos existentes nas propriedades.

PORQUE TER UM POMAR DOMÉSTICO?

Direta ou indiretamente a produção de frutíferas representa renda. “A renda da produção que o agricultor poderá comercializar ou em função de que a produção delas tem um valor que o agricultor não vai precisar gastar no supermercado para aquisição de tais frutas”, explica Márcia.

Uma nogueira pecã, por exemplo, se bem conduzida, já no terceiro ano dará seus primeiros frutos e em sua fase adulta produzirá em média 50 kg de nozes por ano. O quilo de nozes descascadas e embaladas chega a R$ 164, em um supermercado de Santo Ângelo. “Portanto, o valor de apenas um ano de produção dessa árvore pode representar R$ 8.200,00, se levarmos em conta o valor que se pagaria caso tivesse que comprar 50 quilos de nozes. O custo de uma muda de nogueira é de apenas R$ 45,00, por isso nosso esforço em incentivar as famílias de agricultores em ter seus pomares”, salienta a extensionista.

