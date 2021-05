É criado o Fundestradas e empossado um conselho para cuidar das vias rurais

Lideranças ligadas ao setor rural são empossadas como membros do conselho que deve deliberar sobre o Fundo de Apoio às Estradas Rurais (Fundestradas), criado pela lei municipal 4.381 de novembro de 2020. A posse foi realizada na manhã de ontem, dia 30, na sede do sindicato Rural de Santo Ângelo.

O Fundestradas foi criado por meio de projeto sugestão apresentado pelo então vereador Rodrigo Trevisan com apoio do Sindicato Rural. O prefeito Jacques Barbosa que deu a posse oficial aos membros, argumentou que o Fundestradas é de grande valia, ainda mais num momento em que os municípios estão perdendo receitas. Jacques espera que este trabalho em conjunto possa contribuir para encontrar soluções e valorizar as potencialidades regionais para o desenvolvimento do empreendedorismo rural.

O Fundestradas contará com recursos da arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR); de auxílios e subvenções específicas concedidas pelas demais esferas de governo (Estado e União); de entidades, organismos não governamentais, doações de pessoas físicas e jurídicas e de emendas parlamentares; para a recuperação e manutenção das estradas rurais.

O presidente do Sindicato Rural, Laurindo Nikititz, lembrou que o Fundo foi criado com a intenção de auxiliar o produtor rural, destinando recursos para a manutenção das estradas rurais, que são fundamentais para este setor.

j0105

Conselheiros empossados no Fundestradas:

Antônio Cardoso (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano); Luis Alberto Voese (Secretaria Municipal de Gestão de Finanças); Álvaro Uggeri Rodrigues (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural); Márcia Dezen (Emater); Oswaldino Lucca (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) e Josemar Dalsochio (Sindicato Rural).

O mandato é de dois anos. Josemar Dalsochio foi escolhido para presidir o Conselho.