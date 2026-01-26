Programa “Mobilidade para Todos” beneficia moradora de Santo Ângelo com cadeira de rodas

O Rotaract Club de Santo Ângelo, do Distrito 4660 do Rotary Internacional, realizou no dia 12 de janeiro de 2026 a entrega de uma cadeira de rodas à moradora de Santo Ângelo (RS), Sônia Marina Theobald, de 47 anos. A ação ocorreu em cerimônia e integra o programa “Mobilidade para Todos”, desenvolvido em parceria com a organização internacional Free Wheelchair Mission.

Portadora de artrogripose múltipla congênita, uma deficiência física presente desde o nascimento, Sônia perdeu a capacidade de andar, o que sempre limitou sua mobilidade e participação em atividades cotidianas. A doação da cadeira de rodas representa um avanço significativo em sua qualidade de vida, proporcionando mais autonomia, conforto e independência.

Segundo familiares e cuidadores, a nova cadeira de rodas impacta diretamente não apenas a vida da beneficiária, mas também a rotina de todos ao seu redor. Com maior mobilidade, Sônia poderá participar de eventos comunitários, visitar amigos, frequentar a igreja e se integrar de forma mais ativa à sociedade.

A beneficiária vive com o apoio de uma cuidadora, Kauele Gabriele Soares dos Anjos, que acompanhou a entrega e destacou o sentimento de gratidão e felicidade pela conquista. Para ambos, o equipamento simboliza esperança, dignidade e novas possibilidades.

A iniciativa reforça o compromisso do Rotary e do Rotaract com ações humanitárias voltadas à inclusão social. Cada cadeira de rodas doada, segundo a organização, representa um passo concreto rumo a uma sociedade mais acessível e justa, onde pessoas com deficiência tenham condições de viver com mais independência.

O Rotaract Club de Santo Ângelo e a Free Wheelchair Mission seguem atuando para beneficiar outras pessoas em situação semelhante. A expectativa é de que ações como essa inspirem novas parcerias e mobilizem a comunidade em prol da promoção da mobilidade e da cidadania.

