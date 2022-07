“Cabide Solidário” – Uma iniciativa da Unicred Eleva e do Instituto Unicred RS

A campanha “Cabide Solidário” é uma iniciativa da Unicred Eleva e do Instituto Unicred RS, e desde a última semana está em uma nova etapa. A ação tem o objetivo de oferecer itens de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e, deste modo, também levar um pouco de conforto a estas pessoas.

As peças ficam a disposição das pessoas para doações e os cabides levarão a chamada: “Se você precisa, pegue. Se você não precisa, doe”. Nesta fase da campanha iniciada pela, a comunidade poderá fazer as suas doações diretamente nos cabides públicos. É possível doar roupas, calçados e cobertores, espera-se que as pessoas em vulnerabilidade social sejam as beneficiadas.

Esta segunda etapa da campanha dá segmento ao período de arrecadações de roupas, calçados, agasalhos, cobertores e outros itens de vestuário de inverno realizadas nas agências das cooperativas.