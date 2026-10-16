Abandono do Posto 22 de Março preocupa moradores e instituições

O abandono do antigo Posto de Saúde Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho, conhecido como Posto 22 de Março, na zona norte de Santo Ângelo, volta a chamar a atenção para a segurança no entorno. Fechado desde 2023 para uma reforma que não avançou, o imóvel permanece sem utilização, enquanto os atendimentos de saúde funcionam em um prédio alugado pela Prefeitura, na Rua Borges de Medeiros, em frente ao Cemitério Sagrada Família.

A situação ganhou novo destaque após a APAE de Santo Ângelo registrar o furto de três aparelhos de ar-condicionado e danos em uma quarta unidade. Conforme a direção da entidade, o prejuízo é estimado em aproximadamente R$ 10 mil. Segundo a diretora administrativa, Janira Mânica, os problemas foram identificados durante um levantamento para instalação de grades de proteção. Os equipamentos estavam na lateral voltada para o antigo posto, e a avaliação da instituição é de que o acesso pelo pátio do prédio desativado possa facilitar a entrada de pessoas na área da APAE.

O cenário retoma as preocupações apresentadas pelo Jornal e Revista O Mensageiro em reportagem publicada em 26 de julho de 2025. Na ocasião, a equipe constatou janelas quebradas, telhas removidas e sinais de acesso irregular ao imóvel, apesar dos tapumes que cercavam a estrutura. Uma trabalhadora da região relatou ter visto um homem saindo do local ao pular os tapumes, manifestando preocupação com a possibilidade de o prédio ser utilizado para dormir ou consumir drogas.

Conforme apurado pela equipe de reportagem do JOM, entre as possibilidades para o futuro do imóvel estão a demolição, com a construção de um estacionamento que poderá ser utilizado por uma loja maçônica, ou a reforma da estrutura. Até o momento, não há definição oficial sobre a destinação do espaço ou previsão para o início de eventuais intervenções.

Enquanto isso, os serviços de saúde seguem funcionando no endereço provisório da Rua Borges de Medeiros. A equipe do JOM tentou contato com a subsecretária de Saúde de Santo Ângelo, Lori Makvitz, para esclarecer o futuro do prédio e as providências previstas pela Administração Municipal, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura.

A indefinição sobre o Posto 22 de Março mantém em pauta a conservação do patrimônio público e a segurança das instituições próximas. Os furtos registrados na APAE reforçam a necessidade de avaliar as condições de acesso ao imóvel e buscar uma solução para uma estrutura que permanece fechada há cerca de três anos.

