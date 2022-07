Iniciativa privada, poder público e universidade se unem e começam as obras do aterro no aeroporto

Aterramento necessário para viabilizar pousos de grandes aeronaves no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju é iniciada com máquinas emprestadas por ruralistas e empresas de Santo Ângelo. A quantidade de implementos impressionou e estima-se concluir a obra em tempo recorde

A união entre iniciativa privada, entidades e poder público garante o andamento das obras do Aeroporto Regional. As ações ganharam respaldo político no âmbito municipal ao ser votada e aprovada por unanimidade na última segunda-feira, dia 11, o projeto de lei de autoria do Executivo, que prevê uma parceria entre a administração municipal, Sindicato Rural – STR e Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus Santo Ângelo. Além da parceria, o projeto autoriza abertura de crédito especial no valor de 1 milhão de reais, destinados às obras de ampliação da RESA do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, que deverá ser coberto pelo superávit financeiro do exercício anterior.

O projeto autoriza a Administração firmar um acordo de cooperação com as entidades, em prol do desenvolvimento das obras de terraplanagem e especificações técnicas da RESA. A vigência do acordo é de 6 meses, onde cada entidade terá suas atribuições específicas. A URI ficará responsável pela parte técnica da obra, elaboração do projeto, fiscalização, acompanhamento técnico e análises laboratoriais estão entre suas competências. No que se refere à mão de obras, maquinário, infraestrutura e toda a parte de execução, incluindo operadores e encargos trabalhistas, ficará sob responsabilidade do Sindicato Rural de Santo Ângelo – STR. A administração municipal por sua vez deverá providenciar as licenças ambientais e liberações necessárias para que ambas as entidades possam trabalhar, bem como fornecer o combustível para os maquinários, e caminhões para logística dos materiais a serem utilizados.

Mais do que providenciar e montar toda a infraestrutura do canteiro de obras com refeitório, banheiros e outras instalações exigidas pela legislação trabalhista, o Sindicato Rural disponibilizará 1 Pá Carregadeira, 1 Moto niveladora, 2 Escavadeiras Hidráulicas, 1 Rolo Compactador, Tratores com niveladora e 15 Tratores com raspador.

O projeto técnico de ampliação da RESA foi desenvolvido pelo Drº Bóris Casanova, professor e pesquisador do Laboratório de Ensaios Tecnológicos da Construção Civil da URI Santo Ângelo. De acordo com o projeto, a RESA terá 90 metros de comprimento por 60 metros de largura e mais de 6 metros de profundidade.

Para o Presidente da ACISA Santo Ângelo, Mauro Tschiedel, uma das entidades que está a frente do movimento em prol do aeroporto, a união entre as entidades reduzirá em até 50% o custo total da obra, justamente pela cedência dos maquinários de toda a região, destacando que vários empreendedores de outras cidades da região missioneira estão engajados no projeto. Tschiedel, ressalta que a conclusão da obra abrirá diversas outras portas para o crescimento da região.

O Presidente do Legislativo, Osvaldir Ribeiro de Souza (MDB), destacou o empenho de todos os vereadores para a concretização deste objetivo, relembrando as exaustivas reuniões entre líderes municipais, regionais e nacionais em busca de apoio para essa obra. Para o edil, o resultado desta união deverá servir de exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul e Brasil.