Diocese de Santo Ângelo acolhe a 48ª Romaria da Terra do RS e reúne 5 mil pessoas

Um dia para ficar na história. Dentro da programação das comemorações dos 400 anos das Missões Jesuítico-Guarani, a Diocese de Santo Ângelo acolheu, na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro de 2026, a 48ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul. Com o tema “400 anos de Evangelização Missioneira: Terra Sem Males e Ecologia Integral” e o lema “Eu vi um novo Céu e uma nova Terra” (Ap 21,1), a iniciativa propôs uma profunda reflexão sobre a Ecologia Integral e o respeito aos povos originários, reunindo cerca de 5 mil pessoas de diversas dioceses gaúchas.

A celebração aconteceu no Santuário Diocesano do Caaró, no município de Caibaté — terra sagrada marcada pelo testemunho dos mártires. A escolha do local foi simbólica: Caaró foi uma das primeiras reduções fundadas pelos jesuítas no primeiro ciclo das missões, em 1626. A Romaria integrou, assim, o grande jubileu diocesano pelos 400 anos do início da evangelização do estado, com a chegada dos missionários em 03 de maio daquele ano.

Caminhada, fé e compromisso com a vida

A programação iniciou logo cedo com a acolhida dos romeiros e café da manhã comunitário. Às 08h30min aconteceu a abertura oficial junto ao pórtico do Santuário, com a participação do reitor, padre Anderson Rabello Costa, SJ; do prefeito Daniel Seffrin Herther e do bispo diocesano de Santo Ângelo, dom Liro Vendelino Meurer.

Em seguida, os participantes realizaram a caminhada pelo bosque do Santuário, marcada por três cenários temáticos:

– Primeiro cenário: povos indígenas partilharam sua cultura e clamaram pela garantia de seus direitos.

– Segundo cenário: representantes das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) das dioceses de Uruguaiana e Bagé recordaram a história das reduções Jesuítico-Guarani.

– Terceiro cenário: reflexão sobre Ecologia Integral, em sintonia com o Ano Jubilar Franciscano pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

Tarde cultural e gestos concretos

Durante a tarde aconteceram manifestações populares e apresentações artísticas, além da leitura da Carta da 48ª Romaria da Terra. Um momento especialmente significativo foi a homenagem a Frei Sérgio Görgen, com o plantio de uma árvore no Santuário. Frei Sérgio, falecido em 03 de fevereiro deste ano, foi grande entusiasta da Romaria, apoiador dos movimentos sociais e símbolo de resistência na luta pelos direitos dos mais vulneráveis e pela reforma agrária.

A programação encerrou com a bênção de envio, quando foram distribuídas mais de duas mil mudas de espécies nativas como recordação da Romaria — sinal concreto de compromisso com a criação.

Próxima edição já definida

Ao final da celebração foi anunciado que a 49ª Romaria da Terra vai acontecer na Diocese de Osório. Como gesto simbólico, lideranças da Diocese do Litoral Norte gaúcho receberam a cruz da Romaria da Terra e o Círio que acompanha essas peregrinações.

Fonte: Vatican News

Fotos: Redação JOM

