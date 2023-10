Assinada ordem de serviço da obra de acesso a Garruchos e investimentos na ERS-165

A população de cerca de 2800 habitantes de Garruchos, RS, que só possui acesso por estrada de chão, está mais próxima de qualificar a mobilidade por meio de uma obra de acesso asfáltico que já teve a ordem de serviço assinada, outra obra regional anunciada na última semana, atende melhorias na ERS 165 entre os municípios de Rolador e Cerro Largo

O governador Eduardo Leite anunciou, na quarta-feira, dia 11, recurso para acessos municipais e manutenção de estradas não-pavimentadas. Para as Missões, detalha o deputado Eduardo Loureiro, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras de asfaltamento a Garruchos e investimentos na ERS-165, entre Cerro Largo e Rolador.

Os cerca de 2.800 habitantes vivem em condições de acessibilidade precárias, por conta de falta de acesso terrestre adequado ao transporte de pessoas e cargas. “O acesso a Garruchos é um antigo sonho da comunidade e uma das maiores demandas de infraestrutura na região. É dia muito especial”, destacou Loureiro durante a solenidade, ao lado do prefeito Roland Schatz.

A assessoria do deputado destacou que os trabalhos na a ERS-176 (estrada de chão batido), começam já neste ano, com mobilização das máquinas e montagem do canteiro.

O recurso para o acesso a Garruchos está sendo viabilizado através de uma permuta com a empresa Carpenedo, que ficará com um terreno do Estado. Em troca, a empresa investirá mais de R$ 30 milhões na obra.