AMM e DAER definem cooperação para projeto da duplicação da ERS-344

Duas situações importantes no trânsito regional foram tratadas em audiência na Casa Civil do Estado na quarta-feira, 8. As demandas integram a lista de prioridades apresentadas pela região ao governador Eduardo Leite em dezembro passado.

O prefeito de Santo Ângelo e presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Jacques Barbosa, esteve reunido com o chefe da Casa Civil do Estado, Arthur Lemos, acompanhado do deputado estadual Eduardo Loureiro. O diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, também participou do encontro.

Na pauta, a proposta de duplicação de trechos da ERS-344 entre Santa Rosa e Entre-Ijuís. Ficou definido que será firmado um termo de cooperação técnica entre a AMM, a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (AMUFRON) e o DAER. As entidades irão contratar o projeto, que terá acompanhamento e fiscalização do DAER.

Nesta sexta-feira, 10, em Santo Ângelo, o prefeito Jacques Barbosa se reunirá com os colegas Ruben Weimer, de Giruá, e Anderson Mantei, de Santa Rosa, para tratar da questão. “Uma atenção especial será dada ao trecho entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís, que não conta com pontos de ultrapassagem e possui um fluxo muito grande de veículos”, destaca Jacques. “Já foi feito estudo em quais pontos pode ser feita a duplicação, sem a necessidade, por exemplo, de remoção de rochas, o que torna mais barata a obra”, acrescenta.

TREVOS – Também foi encaminhada uma solução para a questão dos trevos de acesso ao Distrito de Buriti e ao Parque de Exposições Siegfried Ritter, na ERS-344, que serão transformados em rotatórias dentro do contrato de manutenção da rodovia que é mantido pelo DAER. A Superintendência Regional do DAER foi acionada para efetivar a proposta.

Já trevos de acesso ao Instituto Federal Farroupilha e ao bairro Garibaldi Carrera Machado (Indubras), na ERS-218, estão em fase de elaboração de projetos.

REGIÃO – O contorno viário de Catuípe, o acesso a Garruchos, as ações para fomentar o turismo e o futuro do Aeroporto Regional de Santo Ângelo também formaram a pauta do encontro.