‘Solteiros são felizes e, depois dos 40, ainda mais’: a cientista de Harvard que estuda os benefícios de ser solteiro

DePaulo é psicóloga social da Universidade Harvard, nos EUA, e autora do livro Singles by Nature (“Solteiros por natureza”, em tradução livre).

Durante anos, ela se dedicou a estudar a vida e os níveis de felicidade relatados por pessoas solteiras — e como seu papel na sociedade está mudando.

Para a especialista, há uma quantidade enorme de ideias no imaginário coletivo sobre a experiência de pessoas solteiras — e, segundo ela, muitas dessas ideias estão totalmente distantes do que ela, como pesquisadora social, tem visto.

“Dediquei o trabalho da minha vida a encontrar as histórias reais da vida de solteiro”, afirmou DePaulo em sua palestra do TED em 2017, que teve mais de 1,7 milhão de visualizações.

BBC News Mundo – E o que os estudos revelam sobre as razões pelas quais as pessoas solteiras são mais felizes?

DePaulo – As pesquisas mostram que quando as pessoas se casam, elas tendem a ficar mais isoladas: ligam menos para os amigos, passam menos tempo com os pais e criam uma espécie de bolha.

Em contrapartida, as pessoas solteiras tendem a permanecer conectadas com os amigos, familiares e outras pessoas importantes em suas vidas. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas solteiras tendem a ser mais felizes com o tempo.