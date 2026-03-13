Reflexos da alta do petróleo

*Por Adelmo Weber

O petróleo pode se tornar tão caro que os países “em desenvolvimento” (pobres ou Sul Global) sejam impossibilitados de fazer compras.

A AIE – Agência Internacional de Energia – acabou de usar a palavra “economias em desenvolvimento” como válvula de pressão.

Assim, os países ricos terão o suficiente.

Pensa comigo: entre Europa e África quem terá condições de comprar petróleo pelo dobro do preço?

Nesse paralelo, África não é a prioridade – África é o sacrifício.

Quando o petróleo atinge $150, não são os passageiros europeus que morrem de fome: são famílias africanas e de outros países em desenvolvimento.

Países em desenvolvimento não são prioridade.

Países em desenvolvimento irão para o sacrifício.

É isso que está dito com todas as letras!

Foto: Geraldo Falcão / Agência Petrobras

