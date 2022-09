O que se sabe sobre as novas rotas operadas a partir do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju?

Voos diretos a São Paulo em Outubro e para Florianópolis em dezembro são as novas alternativas de mobilidade aérea anunciadas recentemente

Os voos comerciais sem escala, diretos a São Paulo, serão operados pela Gol Linhas Aéreas em três dias da semana (terças, quintas e sábados). Partem do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju em Santo Ângelo para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tanto para ida, quanto volta, terão inicio no dia 18 de outubro. A companhia anunciou o novo roteiro com destaque em seu site, a oferta tem a seguinte chamada: “A charmosa cidade gaúcha, agora apenas a um voo de distância de São Paulo.”

O voo sairá de São Paulo/Guarulhos às 15h45 e pousará no Aeroporto de Santo Ângelo – Sepé Tiaraju às 17h30. Já o voo de retorno, decola da cidade gaúcha às 18h10 e aterrissa em Guarulhos às 19h55. As operações entre as duas cidades serão realizadas com a aeronave Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros.

Os bilhetes para Santo Ângelo já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Companhia, nas lojas Gol nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

FLORIANÓPOLIS

Já os voos diretos a Florianópolis fazem parte de uma campanha de roteiros sazonais, relacionados com o fomento ao turismo de temporada. Deve iniciar em 19 de dezembro, conforme divulgado no site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Essa informação indica que os voos sairão às 10h15 e chegarão na capital catarinense às 11h55.

A informação também foi divulgada no site Aeroin.net (especializado no assunto da aviação) segundo esta publicação a Azul Linhas Aéreas teria antecipado a informação de que vai abrir 21 rotas sazonais ligando diversas regiões do país. Em toda a região Sul serão 11 novas rotas em operação: Cuiabá-Florianópolis, Cuiabá-Chapecó, Confins-Navegantes, Florianópolis-Santo Ângelo, Florianópolis-Pelotas, Florianópolis-Passo Fundo, Florianópolis-Santa Maria, Florianópolis-Uruguaiana, Navegantes-Santos Dumont, Navegantes-Chapecó e Porto Alegre-Chapecó.

A redação do Jornal O Mensageiro pediu confirmação da Azul e aguarda as informações.