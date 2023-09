Divulgados os locais de votação para o Conselho Tutelar

Serão disponibilizadas 40 urnas eletrônicas em 25 locais de votação em Santo Ângelo. Seis no Interior e 19 na zona urbana. Mais uma vez, a eleição do Conselho Tutelar ganha o apoio da Justiça Eleitoral, que também fez o trabalho de agrupar as seções em locais específicos, portanto, cada urna contará com equipe voluntária e relação dos eleitores aptos a votarem naquela urna e local. Deste modo, se torna necessário, o eleitor, identificar onde foi agrupada a sua seção para exercer o direito ao voto.

Cada eleitor terá o local exato para votar no seu candidato preferido ao Conselho Tutelar. O processo está em andamento, na fase de campanha e a comissão especial de escolha alerta aos eleitores para identificarem o local de votação que ocorrerá no dia 1º de outubro.

Clique aqui para obter a lista completa dos locais de votação

Nesta semana o Presidente da Comissão Especial Eleitoral do Conselho Tutelar, Orlando Gomes da Silva, fez uma série de visitas em veículos de comunicação para alertar e esclarecer sobre o andamento do processo eleitoral, que culminará com a posse de cinco conselheiros em Janeiro de 2024.

Ele relembra que estão concorrendo às cinco vagas a titular do Conselho Tutelar, 15 candidatos, a eleição é por meio do voto direto, depositado na urna eletrônica, e tem direito a votar toda pessoa em dia com a Justiça Eleitoral, basta se deslocar até o local de votação indicado em uma lista disponibilizada pela justiça eleitoral e apresentar um documento de identidade com foto.

A eleição ocorre de quatro, em quatro anos, e foi desvinculada das demais eleições políticas. Santo Ângelo tem um universo de 60 mil eleitores e no último pleito, compareceram às urnas, 6012 pessoas, o que corresponde a apenas 10% dos eleitores, explicou Orlando ao falar das eleições do Conselho.

Trabalharam nesta eleição 120 mesários e demais auxiliares, voluntários ligados ao CONDICA. A comissão eleitoral possui representantes da Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Estadual de Educação, Ministério Público e Tribunal Eleitoral.

A campanha iniciou em 19 de agosto e segue até o dia 29 de setembro. A eleição será em 1º de outubro e a posse 10 de janeiro de 2024. São escolhidos cinco titulares e os demais ficam como suplentes. No dia da eleição, as seções estarão disponíveis para votação entre às 8h e 17h, sem fechar ao meio dia.

Relação dos candidatos 2023 à vaga de Conselheiro Tutelar