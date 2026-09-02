Rotarianos de Santo Ângelo marcam presença em evento nacional do Rotary

Associados do Rotary Club de Santo Ângelo Norte, Rotary Club de Santo Ângelo Centro Norte, Rotaract Club de Santo Ângelo e Rotary Club de Santo Ângelo Sepé Tiarajú estiveram representando seus devidos clubes durante o 49º Instituto Rotary do Brasil, realizado entre os dias 27 e 30 de agosto, no Recife Expo Center, em Recife-PE. O encontro nacional de Rotary reuniu líderes e integrantes do movimento rotário de diferentes regiões do país e também do exterior. Destaque também para o 2° Pré-Instituto de Rotaract do Brasil, que teve sua primeira edição realizada em Maringá-PR durante o 48º Instituto Rotary do Brasil no ano de 2025, evento esse que reuniu mais de 100 Rotaractianos de todo o Brasil.

A caravana do Distrito 4660 contou com companheiros de diversas cidades da nossa região do Estado, participaram do evento o rotariano Jorge Carneiro de Andrade, associado ao Rotary Club de Santo Ângelo Norte e governador do Distrito 4660 no Ano Rotário 2022-23; Verônica Maliska, sócia-fundadora do Rotary Club de Santo Ângelo Centro Norte e Governadora Assistente Ano Rotário 2025-26; Gabriel Meneghetti, associado ao Rotaract Club de Santo Ângelo, Presidente Ano Rotário 2025-26 e sócio-fundador do Rotary Club de Santo Ângelo Sepé Tiaraju; que representaram a organização rotária santo-angelense durante a programação.

O evento contou ainda com a presença de lideranças do Boarding do Rotary International: Presidente do Rotary International Ano Rotário 2026-27, o nigeriano Olayinka Hakeem Babalola (Primeiro Rotaractiano a assumir de fato a presidência internacional do Rotary); John Hewko, Secretário-geral do R.I; Patrick Nunes, brasileiro, Diretor de Comunicação Global e Design; Cynde Covington, Curadora da Fundação Rotária 2026-2030; entre outras lideranças rotárias.

O Instituto Rotary proporcionou aos participantes momentos de integração, troca de experiências e aprendizado, com discussões voltadas à gestão dos clubes, desenvolvimento de projetos e fortalecimento das ações do movimento rotário. A participação no encontro representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos, conhecer novas iniciativas e buscar experiências que possam contribuir para o desenvolvimento de projetos e ações em benefício da comunidade regional.

O evento também reforça a integração entre os clubes e distritos, fortalecendo a participação dos rotarianos brasileiros nas ações do movimento rotário.

O 50º Instituto Rotary do Brasil já tem data para acontecer: de 2 a 4 de setembro de 2027, em Campo Grande-MS.