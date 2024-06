Com o tema “Equilíbrio” 24ª Festa do Briefing Social reuniu centenas de pessoas no Clube Gaúcho

A celebração dos 29 anos de comunicação do aclamado jornalista Amauri Lírio foi de pleno êxito. A festa do Briefing Social, destacou-se com o tema “EQUILÍBRIO” em sua 24ª edição. O evento reuniu centenas de convidados no Clube Gaúcho, com decoração inspirada no Yin Yang, criada por Marcos Schmidt. A noite incluiu música ao vivo, homenagens aos patrocinadores, jantar servido pela Chica Sperling, relançamento da “Torta Invertida” do Weinert Supermercados, além de lançamento da nova identidade visual de Amauri Lírio e da 73ª edição da revista BS MAGAZINE. A festa foi encerrada com um show da banda Tio Phill, proporcionando uma noite memorável de celebração e reconhecimento.