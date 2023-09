Amauri Lírio celebra 28 anos de sua trajetória profissional com a festa “Briefing Social”

Com sentimento de fé, amor e paz Amauri Lírio celebra 28 anos de carreira na comunicação social. Lança a edição 70 da revista Briefing Social com destaque para a cobertura e preparação de eventos locais, estaduais e até internacionais

A festa de 28 anos de comunicação social do jornalista Amauri Lírio e o lançamento da 70ª edição da Revista Briefing Social movimentou a noite santo-angelense no último sábado, dia 16, na sede social do Clube Gaúcho. Durante o evento, o palco também foi ocupado por dois jovens profissionais da área da saúde, o cirurgião-dentista bucomaxilofacial, Jeisson Oliveira e a Fonoaudióloga Martina Londero, que mereceram reportagem especial no impresso e destaque na capa da revista. A festa de aniversário do Briefing Social levou mais de 400 convidados para o Salão Metálico do clube.

Entre as atrações do evento, que também revive a história profissional de Amauri Lírio, destacou-se a homenagem feita aos proprietários de veículos de comunicação onde trabalhou, A Tribuna Regional, Jornal das Missões e Jornal o Mensageiro (primeira fase na direção de Arlindo Diel). Receberam um mimo representando o Jornal A Tribuna Regional, Valdir e Zila Andres, Valdir Andres Filho e Aline Wilgs. Eduardo, Robriane e Neiva Loureiro, também foram homenageados representando o Jornal das Missões. Régis Diel representou a família Diel na recepção de um mino de agradecimento pelas oportunidades.

Outro ponto alto da festa foi a apresentação das novas Soberanas do Clube Gaúcho. O evento marcou a despedida do reinado de Anna Júlia Spolaor (rainha de festas), Ana Julia Sarturi Chiusa e Ana Luiza Koche Bassani (princesas). Assumem a corte 2023/2024 a nova rainha de festas, Vitória Trintinaglia e princesas, Nicolly Souto Pereira e Raissa Piaia.

A Festa do jornalista e cerimonialista, Amauri Lírio, foi inspirada em três sentimentos – Fé, Amor e Paz – neste clima e sob o slogan “Há 28 anos a sociedade passa por aqui” foi aberto o evento com a música tema “Vai na Fé”. Contou com a confecção de 50 mini tortas especialmente preparadas pelo Weinert Supermercados e servidas aos convidados de sobremesa. Momentos de emoção também fizeram parte da festa, quando o protocolo foi quebrado para uma homenagem da família, na qual, Gilvete e Valentina Lírio fizeram uso da palavra com uma sequencia de homenagens e declarações.

No impresso de 100 páginas o editor, Amauri Lírio, registrou eventos e momentos marcantes do ano de 2023, também abriu espaço para artigos de renomados profissionais e reviveu histórias ao registrar, em textos e imagens, as experiências e celebrações positivas dos eventos que organiza e participa. Neste ano, fez aperfeiçoamento na Europa, organizou casamentos, formaturas e aniversários em várias cidades do estado e tudo está nesta edição da revista que circula gratuitamente na região.

Homenagens na festa do Briefing Social

Antes da parte musical do evento que contou com o show da Maremanos Rock Band, Amauri Lírio fez algumas homenagens, entre elas, para o Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Fernando Sobré, Juliana Barbosa, pelo projeto Central do Bem, D. Flora Wolf, que periodicamente arquiva as matérias publicadas do jornalista e Marilise Voese, primeira mulher presidente do Clube Gaúcho em 100 anos

Edição e Fotos – Marcos Demeneghi