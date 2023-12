Comunidade da Igreja do Relógio celebra 95 anos em Santo Ângelo

Histórica celebração marca os 95 anos da Igreja do Relógio em Santo Ângelo. No próximo dia 10 de dezembro, a comunidade se reunirá no templo localizado na Rua dos Andradas para um culto especial, conduzido pelo Pastor Doutor Ingo Wulfhorst, que desempenhou um papel fundamental nos anos de 1968/1977. O coral formado para a ocasião encantará os presentes com hinos históricos em alemão e português. Será registrada ainda uma foto dos atuais membros dessa comunidade evengélica em frente ao templo, que deve ser inserida em uma cápsula do tempo. Esse objeto será enterrado no jardim da igreja e aberto daqui a cinquenta anos.

Ao longo das décadas, a IECLB testemunhou momentos marcantes, desde a aquisição da capela original em 1928 até a inauguração do templo atual em 1964, construído em terreno doado pela prefeitura municipal. O relógio, símbolo icônico da igreja e do município, foi adicionado posteriormente à torre, graças ao esforço da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE), grupo de mulheres com forte presença na comunidade.

A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) de Santo Ângelo, carinhosamente conhecida como Igreja do Relógio, completa no próximo dia seis de dezembro 95 anos. A data será comemorada no domingo, dia 10, a partir das 9 horas, no templo localizado na Rua dos Andradas. Neste culto, a pregação será feita pelo Pastor Doutor Ingo Wulfhorst, que aqui atuou nos anos de 1968/1977. Coral formado para a ocasião apresentará hinos históricos cantando em alemão e português.

Esta celebração marcará o início das atividades festivas do centenário da igreja na cidade, a ocorrer em 2028. Fundada oficialmente em seis de dezembro de 1928, as reuniões dos evangélicos de confissão luterana em Santo Ângelo, no entanto, eram realizadas desde 1914, com encontros e cultos nas casas residenciais ou comerciais dos primeiros membros, sujeitos geralmente de origem alemã. Atualmente congregando pessoas de diversas etnias, a IECLB santo-angelense soma cerca de 300 famílias.

História: Pastores itinerantes e tifo

Em Santo Ângelo, o primeiro pastor residente foi Wilhelm Bollenhagen, que veio da Alemanha no final de 1928 especialmente para atender esta congregação, e sua instalação marcou a fundação da comunidade. Infelizmente, ele faleceu em maio de 1929, vitimado por tifo, sendo seu corpo sepultado no Cemitério da Sagrada Família. Até a sua chegada, os luteranos de confissão eram atendidos por pregadores itinerantes, que percorriam a região em cavalos ou burros. Desde sua formação, a Igreja do Relógio contou com mais de 22 pastores ou catequistas. Em 2017 assumiu o pastorado Tiago Hugentobler Ayres.

No ano de criação da IECLB na cidade, seus membros adquiriram uma capela da congregação Batista. A atual igreja foi inaugurada em maio de 1964, construída em terreno doado pela prefeitura municipal onde já havia sido erigido um primeiro templo. O relógio, da marca Schwartner, foi colocado posteriormente na torre, adquirido pela Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE), grupo de mulheres que teve e continua tendo forte atuação na comunidade. Além da OASE, há os serviços de Jovens, de Homens, Coral e Louvor. Outras atividades em ação são os cursos Trilha 8 e o Projeto Social de Basquete para Crianças e Adolescentes.

Diretoria

A atual diretoria da Igreja do Relógio é formada por Clarice Piltz – presidente, Maikel Marcelo Wachtmann – vice-presidente, Clécio Ebert – tesoureiro, Lore München – secretária, e Paula Steinhaus – vice-secretária.