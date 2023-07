Produtores agrícolas resolvem agir em prol da mobilidade rural

Departamento de Engenharia da URI realiza um trabalho de topografia com georreferenciamento no contorno de várias estradas do interior de Santo Ângelo. A finalidade é de fornecer dados de localização para executar projetos e obras de qualificação das estradas de modo mais otimizado

Estradas rurais de Santo Ângelo estão sendo mapeadas para posterior qualificação da trafegabilidade de máquinas e equipamentos usados no cultivo das lavouras. Essa é uma iniciativa do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no qual, os produtores, em parceria com o departamento de engenharia da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, realizam um trabalho de geolocalização para facilitar a fase primeira do processo, que consiste no orçamento e mapeamento dos pontos a serem melhorados.

O trabalho de topografia e levantamento inicial é feito com estacas que permitem a geolocalização desses espaços. Nesta semana, o presidente do Sindica Rural de Santo Ângelo, Laurindo Nikititz, pediu a compreensão das comunidades do interior para que sejam mantidos no local implantado, esse recurso de georreferenciamento (estaca) que contem a marca da URI e um Chip que permite a localização.

Nikititz explica que há um consenso entre os produtores de que não podem esperar a resolução desta demanda do poder público, por conta do tempo de realização da obra. Então, resolveram buscar parcerias, levantar recursos para melhorar as estradas do interior. Na visão dos ruralistas, o mínimo que se precisa, e se quer, é uma estrada para viabilizar o trabalho rural.

Laurindo Nikititz esclarece que a mata ciliar cresce periodicamente e deixa muitas estradas demasiadamente estreitas, por outro lado, os equipamentos usados no cultivo das lavouras estão cada vez maiores e mais tecnológicos, demandando uma infraestrutura de mobilidade mais eficiente e adequada. Entre as necessidades estão os alargamentos das vias rurais e também o reforço de pontes.