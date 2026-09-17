Feaagri Missões fortalece parcerias na Expo Terneira

A 12ª Feaagri Missões segue construindo pontes e reafirmando seu papel de articuladora para o desenvolvimento regional. No sábado, 12, uma comitiva da feira marcou presença na Expo Terneira, em Três de Maio, em uma agenda que uniu articulação regional, prospecção de expositores e confirmando parcerias institucionais.

Liderada pelo presidente Daniel Casarin, a delegação participou da reunião da Associação Integra (Associação das Feiras da Grande Fronteira Noroeste), entidade que reúne as principais feiras multissetoriais da região. No encontro, as entidades trocaram experiências e debateram melhorias, com destaque para a criação de um cronograma conjunto, evitando que uma feira coincida com a da cidade vizinha.

Ao lado do presidente, as representantes Emilly Eduarda de Oliveira, embaixadora, Karine Utzig, executiva, e a produtora cultural Odilla Motta, percorreram os pavilhões da Expo Terneira, divulgando a 12ª Feaagri Missões e convidando empresas para o evento, que ocorre de 4 a 8 de novembro de 2026, no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo.

Espaço de integração, inovação e oportunidades, a Expo Terneira 2026, que tem como slogan “Mãos que agregam valor”, reforçou o espírito de cooperação que move as feiras da região.

CARRETA DO BB NA FEAAGRI

A visita também selou parcerias institucionais. A coordenação da Feaagri esteve na Carreta do Banco do Brasil, unidade móvel adaptada para receber o público com tecnologia e equipe especializada. A comitiva foi recebida pela gerente-geral Taciana Faccin e por Aline Glassen, responsável pelo relacionamento com Pessoa Jurídica (PJ) da agência de Três de Maio.

Os organizadores confirmaram que a estrutura deverá marcar presença na feira missioneira, aproximando o banco de produtores rurais, empresários e comunidades fora das agências tradicionais.