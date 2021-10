RGE conclui usina de energia na UPA de Santo Ângelo

Projetos de eficiência energética da RGE são realizados em várias cidades do Rio Grade do Sul. Em Santo Ângelo, a comunidade foi contemplada com uma usina solar instalada na UPA, onde também foram substituídas lâmpadas comuns por outras da tecnologia de LED

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Ângelo recebeu uma usina com capacidade de 92,4 kWp. Com essa ação, a UPA possui capacidade de geração de 132,6 MWh/ano, o que seria suficiente para abastecer mais de 56 residências durante um mês. A instituição de saúde recebeu, ainda, 643 lâmpadas de LED.

Além disso, a RGE transformou o cenário energético de outros cinco hospitais nos municípios de sua área de concessão. A ação de Eficiência Energética, que faz parte do Programa RGE nos Hospitais, tem como objetivo modernizar os sistemas elétricos nas instituições de saúde. No mês de outubro, a distribuidora finalizou seis obras que totalizam investimentos de R$ 3,1 milhões. As cidades beneficiadas foram Santa Maria, Estrela, Santo Ângelo, Triunfo, Guarani das Missões e Bom Retiro do Sul.

Para o analista do Programa de Eficiência Energética da RGE, Cristian Sippel, os sistemas implementados nas instituições de saúde são altamente tecnológicos. “É um ganho muito significativo em termos de consumo de energia, economia financeira e avanço de novas tecnologias. As usinas de geração de energia operam de maneira totalmente automatizada e produzem energia de qualidade. Com isso, os hospitais poderão destinar o valor economizado das contas de energia para outras áreas, beneficiando todos os usuários e funcionários”, comenta Odair.

Em Santa Maria, a Casa de Saúde recebeu a usina fotovoltaica com capacidade de 170 kWp. Em Estrela, a RGE executou as obras de eficiência energética na Sociedade Sulina Divina Providência, a instituição recebeu uma usina de geração de energia com capacidade de 135 kWp. No município de Triunfo, as obras beneficiaram o Hospital de Caridade Santa Rita com a instalação de uma usina com capacidade de 61,6 kWp e substituídas 400 lâmpadas comuns por unidades LED. Em Guarani das Missões, na Associação Hospitalar Santa Teresa, foi instalada uma usina fotovoltaica de 78,32 kWp de potência. Por fim, em Bom Retiro do Sul, a instituição beneficiada foi o Hospital de Caridade Santana. Foi instalada uma usina de geração de energia solar com 25 kWp de potência.