O Cartório Eleitoral de Santo Ângelo está fechado para o atendimento presencial, desta forma, os serviços prestados na sede do Cartório Eleitoral de Santo Ângelo, que abrange a 45ª zona eleitoral e com eleitores dos municípios de Entre-Ijuís, Santo Ângelo, Vitória das Missões, Eugênio de Castro e São Miguel das Missões, podem ser feitos pela internet

O “Cartório Eleitoral Virtual está disponível no site https://www.tre-rs.jus.br/ e permite que os eleitores tenham acesso a serviços como a emissão do primeiro título, transferências, justificativas, regularização de multas, entre outros. Esta ação do TRE está em função da pandemia de covid-19 e as medidas de distanciamento social.

Ao acessar o site o cidadão localiza a aba ‘Serviço ao Eleitor’ onde possui uma opção no menu chamada ‘Cartório Eleitoral Virtual’ A Chefe de Cartório de Santo Ângelo (45ª zona), Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, reafirma que desde a reabertura do cadastro eleitoral, após as eleições municipais de 2020, todos os serviços estão sendo prestados pela internet.

Ela frisa que os jovens podem fazer seu primeiro título, quem já é eleitor pode atualizar seus dados ou transferir o domicílio eleitoral, quem estiver com o título cancelado pode fazer a regularização, tudo no site do TRE-RS (www.tre-rs.jus.br), na opção CARTÓRIO ELEITORAL VIRTUAL (https://www.tre-rs.jus.br/eleitor/cartorio_eleitoral_virtual/cartorio-eleitoral-virtual).

No período de janeiro a maio de 2021 já foram realizados 323 novos títulos, além de transferências e revisões, totalizando aproximadamente 400 atendimentos on-line.

Após o atendimento o eleitor pode obter a via digital do seu título baixando o aplicativo E-titulo em seu celular. Em caso de dúvidas o eleitor pode entrar em contato com o cartório eleitoral através dos telefones 99661-4272 ou 99662-7016, das 12 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo e-mailzon045@tre-rs.jus.br.