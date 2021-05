Demonstração de solidariedade com o povo plestino em Santo Ângelo

A solidariedade com o povo palestino foi demonstrada por meio de uma manifestação ocorrida no último sábado, dia 15, em Santo Ângelo. O ato foi liderado pela médica Bácila Badwan e iniciado com uma carreata pelas ruas centrais da cidade. A ação foi encerrada com uma exposição de bandeiras e cartazes na Praça Pinheiro Machado, em frente da Catedral Angelopolitana

A carreata seguida de um ato público em frente a Catedral Angelopolitana, ocorrido no sábado, dia 15, foi liderado e organizado pela Médica Bácila Badwan, que considerou uma demonstração de humanidade e a compreensão com a situação daquele povo, do qual é descendente. Na visão desta líder são mais de 70 anos de sofrimento enfrentado pelos palestinos e um fato de opressão gerado pela ideia do ‘sionismo de Israhell’.

Bácila agradeceu a colaboração dos amigos que apoiaram a manifestação em prol do povo palestino, desde os acordos que criaram o estado de Israel, o povo palestino é forçado a sair de suas terras. Ela denuncia a morte de crianças, idosos, a destruição de casas, mesquitas, o que considera um massacre que ocorre com o povo Muçulmano e palestino de um modo geral.

“Eu fico muito feliz que aqui na nossa cidade conseguimos esta solidariedade, as pessoas estão entendendo, estou muito feliz com a colaboração de hoje na carreata, estou muito satisfeita com os amigos que vieram. Muito Obrigada!”. Disse Bácila ao termino da manifestação.