Edital para construção da Ponte Internacional poderá sair em dezembro

O Ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas, anunciou o lançamento do edital da Ponte Internacional de Porto Xavier/San Javier para o dia 1º de Dezembro. A notícia foi dada durante uma reunião ocorrida em Brasília na tarde da última quarta-feira, dia 20. Quando uma comitiva regional composta pelo presidente da ACISA, Felipe Fontana, Vice-Presidente Regional Missões na FEDERASUL, Douglas Ciechowiez, juntamente com lideranças politicas da região das Missões, Ovídio Kaiser, Celso Rigo e Paulo Machado, entre outros , que estiveram na Capital Federal, Brasília para tratar de assuntos de interesse regional.

Em Brasília a comitiva falou sobre as emendas da bancada gaúcha para 2022, sobre o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju e a Ponte Internacional Porto Xavier/San Javier. Com o Ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes foram discutidos projetos que podem ajudar na gestão pública e a Rede de Governança Brasil. A comitiva visitou o Deputado Federal Marcel Van Hattem e o deputado Ubiratan Sanderson, reforçando o pedido de apoio nas questões das emendas da bancada Gaúcha, na qual a Federasul oficiou todos os Deputados e também ao líder, Deputado Giovani Cherini.

Ainda durante a tarde, foi realizada uma importante reunião técnica na Secretaria de Aviação Civil, com Eduardo Bernardi e Márcio Maffili, com quem foi alinhado alguns pontos referentes ao projeto de ampliação do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, ampliação das linhas aéreas, instalação do equipamento “PAPI” e autorização especial para aeronaves maiores.

Segundo o presidente da ACISA, Felipe Fontana, “foi um dia muito produtivo, onde demonstramos a união das lideranças missioneiras em diversas pautas em prol do desenvolvimento regional. Mais uma vez as entidades empresariais mostraram a importância de buscar o diálogo entre o poder público e privado, além de debater com importantes órgãos públicos.”, detacou.

Além disso, participara das reuniões lideranças como: o Senador Luis Carlos Heinze; o Prefeito e Presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto; o Deputado Federal Carlos Gomes; o Deputado Estadual, Vilmar Lourenço; o Prefeito e Presidente da AMM, Ricardo Klein; além dos prefeitos que acompanharam a comitiva e o assessor da AMM Marcos Mattos.