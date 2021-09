A nova advocacia

O novo espaço do Escritório Bruno Mallet Advogados Associados consagra 13 anos de atuação em causas cíveis e trabalhistas. Foi projetado para atender um novo contexto de atuação na área da advocacia e das demandas do judiciário estadual e federal. Foi inaugurado em junho de 2021 e possui uma proposta de humanização das relações por meio da assessoria jurídica e mediação de conflitos, principalmente na área empresarial e imobiliária

Diante dos desafios de atender as demandas exigidas pelo poder judiciário, que migrou totalmente para o meio digital, inclusive com audiências virtuais realizadas por meio de diferentes plataformas de acesso, o escritório Bruno Mallet Advogados Associados coloca à disposição da comunidade de Santo Ângelo e Região um espaço totalmente preparado para os novos tempos.

“Hoje, os processos judiciais de todas as esferas tramitam exclusivamente no meio eletrônico e aqueles remanescentes, que ainda estão em papel, já no próximo mês devem ser totalmente digitalizados.”, explicou Mallet ao falar do contexto em que amplia a sua capacidade de atendimento em Santo Ângelo. “A pandemia também acelerou o processo de digitalização, já estávamos acostumados aos processos eletrônicos, mas as audiências mediadas pelas plataformas disponibilizadas pela justiça é algo novo e nos desafiou a montar um espaço diferenciado para esta demanda” complementou Bruno.

O novo escritório de advocacia foi projetado com toda a infraestrutura de redes, acessos a internet de alta capacidade, computadores de última geração e salas apropriadas para qualificar e humanizar ainda mais a atuação de 13 anos em Santo Ângelo nas áreas de assessoria jurídica cível e trabalhista.

Uma nova tendência de atuação do advogado

O atendimento no fórum de Santo Ângelo modificou por conta dos protocolos de distanciamento social impostos pela pandemia de covid-19, consequentemente, foi intensificado pela equipe um trabalho de conciliação e assessoria jurídica preventiva nesta nova fase de atuação na Região de Santo Ângelo. “A principal missão do advogado é buscar a solução dos conflitos. O judiciário já trabalha sobrecarregado com a quantidade de processos, percebemos que muitos conflitos podem ser solucionados com a nossa assessoria. Inclusive com a assessoria jurídica do escritório é possível evitar transtornos e gastos desnecessários com a judicialização de toda e qualquer demanda” disse bruno ao falar do contexto social e sobre a atuação de sua equipe.

Na percepção de Bruno Mallet a assessoria jurídica pode contribuir para encontrar caminhos viáveis para a conciliação das partes e, deste modo, evitar a judicialização das relações. “podemos chamar isso de uma advocacia humanizada, que inclusive resgata a essência da nossa profissão” conclui Bruno.

Neste sentido, o escritório de Advocacia Bruno Mallet está estruturado com ambiente acolhedor, salas apropriadas para reuniões com as partes e seus procuradores, buscando sempre a melhor alternativa jurídica na solução do problema. Afinal, nesta proposta de trabalho busca-se a aproximação com os colegas de classe que juntos constroem soluções para os conflitos, sendo que o escritório se torna um ponto de encontro e diálogo entre as partes envolvidas.

Portanto, as soluções humanizadas evitam processos desnecessários e a assessoria jurídica cumpre um papel preventivo de grande relevância social. A atuação na área empresarial é uma das expertises da equipe, que tem como princípios norteadores a ética, a responsabilidade e a boa técnica jurídica.

O Escritório Bruno Mallet Advogados Associados conta com profissionais especializados nas áreas cível e trabalhista e atende na Rua Antunes Ribas nº 1250.

A equipe de Bruno Mallet é composta por Lisiane Piltz, Silvia Gressler Moreira, Lenuza de Almeida Leal e Stefany Rockenbach Ramires e atende em novo endereço desde junho de 2021