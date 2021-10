Prefeitura inicia obras de asfaltamento pela Rua 25 de Julho

Prefeito assina ordem de serviço para asfaltamento de 18 quadras na área central, mais cinco em Bairros do Município. O contrato foi assinado na manhã de segunda-feira, dia 18 e envolve recursos de R$ 2,2 milhões. Segundo a assessoria do prefeito a obra será executada em dois lotes pela empresa Carpenedo & Cia

O novo pacote de obras de pavimentação asfáltica será dividido em dois lotes e executadas pela empresa Carpenedo & Cia, representada no ato de assinatura da ordem de serviço, pelo engenheiro Dênis Kudeis. O prefeito Jacques Barbosa afirmou que os recursos necessários para a realização das obras são fruto da economia gerada pela reforma administrativa realizada no início deste ano, reduzindo secretários, cargos em comissão e funções gratificadas. “A economia realizada todos os meses é revertida em serviços e obras para a nossa comunidade”, observou.

As obras serão divididas em dois lotes (ver a baixo) e já foram iniciadas pela Rua 25 de Julho. As obras de recapeamento deverão estar concluídas em 20 dias, dependendo das condições climáticas e as demais num prazo de 90 dias. No entanto, a obra do trecho do calçadão continua lento e ainda deve causar transtornos na área central.

Relação dos lotes e trechos a serem asfaltados

PRIMEIRO LOTE – Oito quadras: Avenida Venâncio Aires (entre a Rua Bento Gonçalves e a Avenida Rio Grande do Sul); dois trechos da Rua Sete de Setembro (entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Antunes Ribas; e entre a Rua Marechal Floriano e a Avenida Venâncio Aires); Avenida Getúlio Vargas (entre as ruas Sete de Setembro e 25 de Julho); e na Rua 25 de Julho. Investimento: R$ 1.112.023,50.

SEGUNDO LOTE – Dez quadras: travessas Professor Armindo Utzig (Bairro Cristina Vontobel); Ingá (Bairro Neri Cavalheiro); Lira Dutra (Bairro Aguiar); Mamonas (Bairro Santa Fé); Antônio Mitri (Bairro Aguiar) e Padre Reus (Jardim das Palmeiras). – Investimento: R$ 1.089.099,78