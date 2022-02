Manifestações para evitar uma tragédia anunciada

Comunidade de Santo Ângelo, liderada pela presidência da Câmara de Vereadores, faz ato público e pede a execução de um projeto de trânsito mais eficiente para o entroncamento da ERS 344 e Perimetral Norte. Uma série de acidentes com vítimas naquele local, bem como a fila de ônibus que diariamente espera o momento seguro de cruzar a rodovia, motiva a mobilização que ganha apoio das entidades representativas do Município como Sindilojas, Sindicatos, Prefeitura, empreendedores e população em geral

Um sistema de distribuição do fluxo de entrada por meio de uma rótula é uma das opções solicitadas ao DAER – Departamento de Estradas de Rodagem. O Atual trevo já não é mais percebido como adequado ao trânsito do local e uma série de acidentes estão vitimando pessoas. A administração municipal declara que está limitada e não pode intervir sem a autorização do estado e a câmara de vereadores já provocou o Ministério Público que move uma ação cível pública para pedir providências.

Vanderli Kilian é administrador de uma empresa localizada próximo ao trevo e esclarece que as pessoas perdem a vida e se mutilam seguidamente neste trecho. “Pedimos ao Governo do Estado e a quem mais possa nos auxiliar que urgentemente seja solucionado este problema. Temos exemplo do que foi realizado na rótula da Fenamilho, embora tenha sido uma medida paliativa, pelo menos não perdemos mais vidas naquele trecho” declarou Vanderli que seguidamente socorre as vítimas dos recorrentes acidentes.

“Assistimos seguidamente as pessoas se mutilarem e morrerem neste acesso, sendo que uma solução simples pode resolver. Não é possível entender o descaso, qualquer um de nos está sujeito a sofrer um acidente, é uma tragédia anunciada”, concluiu Vanderli.

O prefeito, Jacques Barbosa, presente no ato, explicou que precisa, pelo menos, do projeto e da autorização do DAER para executar uma rótula. Disse ainda que sugeriu uma medida mais rápida como a instalação de uma lombada eletrônica, mas o DAER alegou impossibilidade por questões administrativas, como fata de contrato com empresas de instalação e manutenção do equipamento.

O Presidente da Câmara de Vereadores, Osvaldir Ribeiro de Souza – Vando – declarou que o Governo do Estado precisa ter respeito e responsabilidade com a comunidade de Santo Ângelo, bem como, com toda a região noroeste, tendo em vista que este trevo é portão de entrada de pessoas de toda a região.

Este entrocamento além de acolher os universitários é o acesso de pessoas e transportadoras do interior como do distrito de Buriti e dos municípios de Santa Rosa, Giruá, Guarani das Missões, Cerro Largo, entre outros.