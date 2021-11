Gol confirma início do período de vendas dos bilhetes entre Santo Ângelo e São Paulo

Voos comerciais periódicos entre o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju em Santo Ângelo e o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, teve o início das operações confirmadas para julho de 2022. A notícia foi comunicada durante uma audiência realizada no Plácio Piratini, na quarta-feira, dia 17, estavam presentes o Governador Eduardo Leite, o Prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa e o CEO da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, entre outras lideranças regionais e políticas.

Os Bilhetes para os voos regionais que envolvem operações locais estarão disponíveis para compra no primeiro trimestre de 2022. A aquisição pode ser feita no site e pelo aplicativo da companhia, nas lojas Gol nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e em agências de viagem.

A conquista destes voos está relacionada a um aperfeiçoamento do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional, iniciado em 2019. Além de Santo Ângelo, a população das cidades de Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria também foram contempladas com as pontes aéreas até São Paulo.

No total, a Gol terá voos diretos para sete destinos no RS, incluindo Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo. Com isso, o Rio Grande do Sul se torna o Estado com maior número de voos partindo de fora da capital diretamente para o aeroporto de Guarulhos.

Kakinoff destacou o trabalho em conjunto da companhia com o Estado para que as novas rotas fossem viabilizadas. “Estamos fazendo um anúncio que representa um marco na aviação do Rio Grande do Sul. Agora o Rio Grande do Sul se torna o Estado que, com apenas uma parada, vai permitir que a maior quantidade de cidades fora da capital tenha esse acesso ao mundo todo, por meio do aeroporto de Guarulhos, com uma frequência de três a quatro vezes por semana, contemplando todas as necessidades de lazer e trabalho”, disse o CEO da Gol.

Também estiveram presentes o secretário Juvir Costella (Logística e Transportes), o secretário Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e o presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional e líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes. Os prefeitos Ronnie Mello (Uruguaiana), Jorge Pozzobom (Santa Maria) e Jacques Barbosa (Santo Ângelo) e o vice-prefeito Idemar Barz (Pelotas).