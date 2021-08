Vivo Empresas inaugura nova base em Santo Ângelo

Lisiane Londero é diretora à frente da empresa Elo Soluções Coorporativas e no dia 19 deste mês inaugura a nova sede de atendimento para aproximar ainda mais os empreendedores locais e regionais das soluções ofertadas pela Vivo Empresas. A Elo Soluções Corporativas é parceira da Vivo empresas e credenciada para ofertar um portfólio completo, que atende todos os perfis corporativos com telefonia móvel, telefonia fixa, DDR, link dedicado, computadores, notebooks, impressoras, VPN, segurança de redes, monitoramento de redes, gestão de frotas, gestão de equipes, banda larga, Wi-Fi, servidores, data centers e qualquer um destes serviços, inclusive, alugueis de equipamentos podem ser customizados de acordo com a necessidade do cliente

A empreendedora Lisiane Londero atua na área de telefonia há mais de 20 anos e nos últimos 24 meses acompanhou uma das maiores revoluções nos hábitos e no mercado de soluções digitais. Ela explica que a Vivo também adotou um novo posicionamento que simplifica e descomplica o acesso a todo um ecossistema de tecnologia. Assumiu como representante autorizada da Vivo Empresa e neste mesmo tempo a CEO Nacional da VIVO, Christian Gebara, anunciou que a Vivo deixa de ser uma empresa de Telecom e assume o mercado como uma Telco Digital.

Lisiane explica que a Vivo, em parceria com a Elo Soluções Corporativas, passou a oferecer novos produtos e serviços. Além de oferecer os tradicionais acessos de comunicação com mais moderna tecnologia em fibra óptica GPON, duas vezes mais rápida e eficiente do que as fibras normais, possui soluções em cloud (armazenamento ‘em nuvens’), aluguel de computadores e impressoras, workstations e até mesmo atualização de equipamentos e sistemas operacionais e softwares.

A empreendedora observa que o home office, por exemplo, se tornou uma realidade, “o que muitas não sabem ainda, é que a Vivo possui contratos que podem ofertar desde o tradicional acesso com modens, até os equipamentos como hub, computadores, impressoras para os trabalhadores, sem que o empresário invista neste tipo de maquinário”. O mesmo pode ser fornecido para o trabalho dos colaboradores que realizam as atividades na sede das empresas. A Vivo está disposta a conectar o mundo do trabalho em tosas as suas necessidades, explica Lisiane.

“Não precisa mais desembolsar alto capital para a compra de equipamentos, ao invés de tu investir em um computador de R$ 5 mil, R$ 10 mil, basta pagar uma parcela de R$ 200 por mês, por exemplo. Além disso, quando um computador apresenta problema a Vivo troca, alguém rouba… tem seguro. A atualização dos equipamentos é outro diferencial, a cada um ano, um ano e meio, tu pode trocar de máquina”, esclarece Lisiane ao falar das soluções ofertadas aos empreendedores.

Lisiane Londero destaca que Santo Ângelo conta hoje Venda e locação com nota em opex, podendo ser deduzido do imposto de renda, como custo de operação e não como patrimônio em balanço comercial, além disso, a Vivo tem parceria com os maiores fabricantes e garantia de preço menor do mercado.

A Elo Soluções Corporativas chega para aproximar e descomplicar a rotina de trabalho dos empreendedores. Lisiane Londero acredita que as soluções dos problemas decorrentes da área da TI ficam bem mais descomplicadas. Como a ‘Elo’ possui sua base em Santo Ângelo, evita que os empresários ou responsáveis pelo setor, mantenham vários contatos com diferentes prestadores de serviços para solucionar problemas.

Lisiane reforça ainda que Vivo inclui o que a empresa precisa para o desempenho das atividades em um único pacote e oferece a solução necessária para simplificar a rotina de trabalho, afinal, a tecnologia deve ser uma aliada e não um problema para as empresas.

E por fim, convida a todos para conhecer a sede da empresa, ou para agendar uma visita, pois a ‘Elo’ está posicionada para ofertar o melhor é mais moderno portfólio tecnológico do Brasil, ela garante que possui o custo benefício mais coerente do mercado.

A sede da Elo Soluções Corporativas está localizada na Rua Eduardo Maerkli, 193, Bairro Casaroto, próximo ao monumento à Coluna Prestes – Fone WhatsApp – (55)33129366