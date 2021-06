O Vestibular de Inverno da URI Santo Ângelo foi realizado no último domingo, dia 13, e o processo seletivo foi constituído por uma Redação.

O tema proposto, “Eu te amo infinitamente”, ofereceu aos vestibulandos como embasamento, textos de Martha Medeiros, Mário Sergio Cortella e Leandro Karnal, além de lembrar que na véspera, 12 de junho, comemorava-se no Brasil, o Dia dos Namorados.

A matrícula dos ingressantes está sendo realizada no período de 15 a 18 de junho de 2021.