Pato no alambrado em Balneário Porto Cristal

Um dos 60 patos criados no Balneário Porto Cristal repousa no alambrado antes de um refrescante banho no lago. Esta área está localizada na zona rural de Santo Ângelo, nos limites dos Distritos de Sossego e Comandai e lá existe uma das nascentes do Itaquarinchim. Os moradores afirmam que a água que nasce, naquele lugar, é uma das mais puras e limpas.

O Balneário Porto Cristal está em uma área de 4 hectares e sob a responsabilidade Altamir Machado da Silva, ele mantém seis cabanas para locação e pernoites, um tobogã que cai em uma piscina de água natural. Existe ainda uma infraestrutura com área de convivência coberta e também uma copa, piscina tradicional com água tratada, além de “muito verde” e churrasqueiras para camping.

Altamir também está reunindo implementos agrícolas antigos e sem uso, equipamentos que ficarão expostos e que ajudam entender como as lidas campeiras eram nas décadas passadas.

Além da abundância de água, que caracteriza esta região de Santo Ângelo, o Balneário Porto Cristal é frequentado por grupos que realizam retiros espirituais e também por pessoas que gostam da tranquilidade do interior do município.

Em janeiro deste ano o lugar também foi ponto de referência de uma caminhada noturna feita por moradores e turistas. Percorreram estradas rurais e esta edição trabalhou a temática das águas. Esta caminhada é realizada nas noites de lua cheia e recebe o nome de “Trilhas da Lua Cheia”. Este passeio noturno é uma iniciativa da agência de turismo Caminho das Missões.